文青風走遊大稻埕　迪化街必去5間台灣味雜貨舖

文、圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記

文青式走遊大稻埕 雜貨控非來不可

一直覺得大稻埕有種迷人的風采，富有人文與歷史的街道，隨意漫步都能找尋到讓人眼睛為之一亮的特色小店。旅行往往不需要目的，無意間遇到風景都更加令人感動，這次在大稻埕隨興漫遊，長長的迪化街像是亮麗的萬花筒，每個轉角都是讓人想要停留的篇章，不管走過幾回都依然讓人動容與流連。不管是藏身在街道裡夢幻的咖啡廳，或是乘載著歲月的百年老店，還是經典小吃，走過街道，滿滿都是讓旅人驚喜的瞬間。搭個捷運就能走進歷史文化城裡，精彩的人文風光亮麗了街道，歲月的痕跡更增添了大稻埕的底蘊，如果說這城市裡有個時空隧道可通往古今未來，我想他應該就藏身在大稻埕裡。

台北捷運輕旅行

捷運北門站的開通，緊密了台北與大稻埕的連結，在這裡可以搭乘Youbike來個大稻埕輕旅行，或是用雙腳散步，走路有走路的美好，騎乘腳踏車有他的另類便利性，如果想要深度的旅行，建議慢慢走是最棒的方式，或是你們想跟我一樣想要來單車之旅，也可以在北門站3號出口騎Youbike。

大紅燈籠高高掛起，春節時期的大稻埕有種古典美感，燈籠像飛龍般盤踞在街道上，紅磚道與穿梭巷弄間的人們，多了幾分台灣味。

迪化街裡的浪漫基地 D.G花園咖啡

這天原本想要找間小吃店悠閒吃個午餐，沒想到整個迪化街每個攤位都是大爆滿，我們踩踏著YouBike四處尋找，最後發現了這間D.G花園咖啡，這間D.G花園咖啡外觀小巧玲瓏，外頭還有個浪漫的盪鞦韆，花木扶疏的妝點，像是街道裡神秘的秘密基地，唯美風格與迪化街有那麼不搭調，卻又相容並存，這裡不僅是咖啡簡餐餐廳，同時也是一間風格旅店。

狹長的廊道地板像是五彩繽紛的萬花筒，童話般的走廊有著夢幻的色調，光影從外頭流瀉進來，亮麗了整個空間，感覺好有詩情畫意的浪漫情調。

用餐區設在中庭，陽光大喇喇地直射進來，冬天有暖陽的陪伴還算暖和，用餐區有點美，透明的玻璃屋湧入大量自然光，四周圍也用了不少植栽點綴，可惜多為人造花，少了一點美感。

D.C花園咖啡戶外區有座紫色的盪鞦韆，吸引不少人停留拍照。

可惜這天點的早午餐跟義大利麵皆差強人意， 小小可惜了這麼棒的用餐環境。雖然餐點不如預期想像的美好，但環境、服務都很棒，大稻埕裡的城市秘境，在這裡窩一下午感覺也是很棒。

D.G花園咖啡

地點：台北市迪化街一段334號

電話：02 2553 6711

營業時段：上午10:00 – 下午8:00

走過百年歲月的微光 老綿成燈籠店

還記得孩提時代玩過的燈籠嗎？那種可以伸縮自如小燈籠，這天，我在老綿成裡看到，兒時的懷舊氛圍一股腦地湧上心頭，很多事物的變遷卻改變不了腦海裡那塊柔軟的記憶海綿，很多是看似微小，卻總是在時間流逝中依舊發酵著。老綿成是一間逾百年的老店，三代傳承，見證了迪化街的演進，老綿成是從賣金紙起家，後來又改賣起燈籠，燈籠與金紙都是祭祀時重要的物品，而燈籠除了照明外，更有彰顯喜氣之意，過年、元宵、結婚常常都會高掛起燈籠，隨著時代的改變，燈籠逐漸式微，元宵節取而代之的是莫名沒有美感的立體圖案，跟早期的燈籠相比，硬是少了那麼一種味道，老綿成的存在，讓時空彷彿凝結住，將傳統緊緊守護，也加入不創新元素，讓燈籠與創意並存，更加讓人親近。

各式各樣的燈籠高高掛，旁邊還有不少客家花布的燈籠，看起來都討喜，過年的年味淡薄了些，老綿成滿滿的燈籠為迪化街增添不少年味，一時間我好像也走入時空，看著這些燈籠也陶醉了。

燈籠上的題字可都是師傅一一手寫，傾注了祝福，也是手藝的傳承，不過可能是過年期間太過於忙碌，我僅被同意可以拍攝人物，但想要進一步詢問時卻被冷淡以對，覺得有點小傷心。

另外一邊主人包裝著成堆金紙，忙得不可開交，很慶幸這樣的文化依舊保留的很完整，裡頭也有不少文創商品很適合買回家當成紀念品，老店很需要被鼓勵。

老綿成 百年燈籠店

地點：台北市迪化街一段298號

電話：02 2557 8856

永興農具工廠

我對這種復古的農具小店有種莫名的喜愛，這間永興農具賣得不僅僅只有農家使用的工具，蒸籠、砧板、炊桶、菜刀應有盡有，婆媽們想要尋寶來這裡就對了。

永興農具工廠

地點：台北市迪化街288號

電話：02 2553 6545

滋養豆餡舖 閃耀台灣之美

滋養豆餡舖是一間超過一甲子的老店，店鋪的外觀是相當標準的大稻埕街屋型態，有日治的洋樓古典風格，也有巴洛克浪漫的氣息。紅磚牆注入了歷史痕跡，高高牌樓更顯氣派，我好好奇，早期入住的是哪個大戶人家呢，我想，這個建築本身就是個傳奇。

滋養豆餡舖最中是一種點心，外米烤皮酥 內包紅豆餡，人稱最中是和果子之王，下回我一定要好好品嘗一番。

滋養豆餡舖最熱門的便是這一款草莓大福，一顆要價65元，雖然小小不便宜，但真心覺得非常好吃，來到迪化街可千萬不要錯過。

白呼呼綿綿QQ的大福裡有著綿密的紅豆餡料，中間夾的是鮮甜多汁的草莓，草莓一口咬下真得會爆汁，而且相當甘甜，一點酸味也沒有，加上超級綿密的紅豆餡，這滋味實在太美妙了，大福Q軟不說，完全不會黏牙，好吃得超乎我的預期，下回我一定要買上一盒回家慢慢品嘗。

滋養豆餡舖最令我回味無窮的就是他們的餡料，我也非常推薦品嘗他們的銅鑼燒，包裹著滿滿綿密紅豆餡的銅鑼燒，小小一份卻是大大滿足，跟我以前吃過的銅鑼燒口味實在非常不同，就連麵包體也是相當扎實，紅豆甜而不膩，要我吃上五六顆我也覺得沒問題。

滋養有著一甲子的美味傳奇，是大稻埕和菓子之首，小小甜點滋養了人們的味覺，也閃耀著台灣之美。

滋養豆餡舖

地點：台北市大同區迪化街247號

電話：02-2553-9553

營業時間：09:00-19:00

林豐益商行 民國前五年開的竹器行

這間被滿滿竹器包圍的老店，竟然在民國前就存在了，以前全台北的人都會來這裡擺生意用的或是日常生活需要的竹器用品，在這裡還真的是應有盡有，早期商品都是老師傅親手製作，老師傅做的蒸籠啊、竹籃啊一用都可以用上幾十年，難怪人家總說:東西還是老的好。

店裡商品琳瑯滿目，存放食物的竹籃還加上了紗幔，可以保鮮還可以防止小蟲干擾，各式各樣的藤編竹籃，價格也相當實惠，比起外面的野餐籃動不動要價好幾千，這裡划算許多，還有台灣味的包包，便宜輕巧又耐用，也是婆媽們買菜好用小物，更是國外遊客必帶的伴手禮呢。

裡頭竹籃米篩擺的整間店都快沒有空間了，在這裡可以找到不少竹編器具，這間看似平凡的器皿編織技巧像是藝術品般，可都是真功夫喔，用來蒸食物的竹蒸籠、曬東西的篩子、還有做紅龜粿的粿模、擺放食材的竹製器皿等，在這裡都能找的到，是個挖寶的好地方。

林豐益商行

地點：台北市迪化街一段214號

電話：02-25578734

高建桶店 台灣復古雜貨舖

有一種台灣味是在地味也富有文創味，我想在高建桶店裡可以嗅到一絲這樣的氣息，小小店外頭的商品快將入口給淹沒，這裡有超多種木製器具，價格親民的不得了，像是我們愛擺盤的主婦們肯定要來這裡掃或一番，像是方形木板盤或是圓形木板盤，多半200元左右就可以帶回家，我已經相中了幾件心愛商品，預備下回把他們帶回家。

這裡的木盤都超便宜，總類也很多，感覺相當好買啊。

各式各樣的藤編竹器，感覺用來當作收納也很棒，木製湯勺調羹飯勺應有盡有，不僅美觀也很實用。

高建桶店

地點：台北市迪化街一段204號

電話：02-25573604

大華行 竹木造咖

迪化街這幾間台灣味的店舖看似大同小異，但每一間都各自奇趣，有他們獨特的地方喔，慢慢挖寶樂趣無窮。

雜貨控們來到這裡肯定要瘋狂掃貨了。

現今牛肉店最夯的全牛大餐木盤這裡也買的到，想要跟別人不一樣的擺盤來這裡掃貨就對了。

木製器具也兼具環保概念喔，在這裡還可以買到竹吸管與竹牙刷呢。

想要多大多小的木桶這裡通通都有。老闆也很親切喔，在這裡購物非常愉快，所以店裡人潮滿滿滿啊。

無毒農業菜瓜布想要多大就買多大條的，回家剪成段狀洗碗盤超好用。

大華行 竹木造咖

地點：台北市迪化街一段161號

電話：02 2553 0482

狀元糕 古早好滋味

很少在台北地區能看到狀元糕的蹤跡，這天在霞海城隍廟前看到狀元糕得攤子，熱氣蒸騰著，老闆熟練的製作狀元糕，讓喜歡吃甜點的我忍不住也停下來排隊購買。

狀元糕是中國傳統糕點，有祝福的含意，狀元糕是用在來米粉，裡頭和著花生粉或是芝麻粉，放到模具裡蒸熟即可食用。

Q軟帶點綿黏口感，每一口都可以嘗到豐厚的花生或是芝麻餡料，不若麻糬那樣Q，也不像米腸那樣扎實，偏甜的口味老少咸宜，吃了彷彿就會中狀元，3顆50元買來當成散步點心也相當不賴。

騎乘YouBike 優遊延平河濱公園

離開了迪化街，將車子踩踏的方向轉到大稻埕碼頭，這回不搭船，悠閒地騎著YouBike馳騁在淡水河畔邊吧。

大稻埕碼頭是個看落日的絕佳景點，右岸的延平河濱公園也是單車人是最愛來的好去處，在這裡悠閒慢跑或是騎著單車超級愜意，河岸波光粼粼，閃耀著日光的璀璨，迎著微風拂來，是這台北境內絕佳放鬆好去處。

騎累了，可以走上這木棧橋觀景台，遙望整個淡水河，山景與海景交融在城市的繁華之中，形成強烈的對比寫照。

一陣鳥鳴響起，成群結隊的鴿子便騰空盤旋，大陣仗的振翅飛翔好像閱兵典禮中的空軍健兒表演，整齊劃一的姿態讓我也看呆了。

台北最文青的地標莫過於這兩座TAIPEI風動牆，書寫著TAIPEI的牆面上風一吹上面的壓克力板便會隨之晃動，據說落日時才是最美時刻，等個好天氣我也要去捕抓那最閃亮的瞬間。

一輛輛腳踏車呼嘯而過，覺得風動牆真的好美，讓台北多了幾分活力感。

走遊大稻埕可靜可動還可以挖寶，找個好天氣，一起來大稻埕玩耍吧。

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