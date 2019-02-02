行李廂上機場輸送帶之前要先上鎖嗎？專家4原則解析

▲如何避免東西失竊？知道鎖的知識很重要（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／麗塔

當你目送你的行李廂上了機場輸送帶之後，你當下會發現，行李的保管不完全在自己的手上。事實上，確實也是如此，一份最近的研究指出在2016年1月到2017年2月之間，美國運輸安全局就收到將近8000份的申訴，主要是因為行李箱裡面的東西遺失，像是衣物、珠寶、個人電器用品等等，但是美國運輸安全局可不會賠償。到底行李該怎麼鎖才安全？SmarterTravel網站整理了幾點原則：

1. 鎖比不鎖好

有上鎖的狀態下，行李的拉鍊就算因為行李太多爆開，至少也不會完全攤開。如果你出旅館，最好也是將行李箱鎖上，以免有心人士闖進。

2. 鎖不是萬能

其實，在youtube上面有很多教你如何破解不同鎖頭的方法，其實要破壞行李箱還不容易，如果你用的是軟行李箱，很多刀子一劃就開了。但是事實上，有上鎖的行李小偷還是不容易竊取，因為畢竟要花時間。所以，在鎖不是萬能的狀況下，貴重物品還是得隨身放在身上。



▲行李箱離開身邊時最好要上鎖（圖／記者蔡玟君攝）

3. 買安全局官方推薦的標準安全鎖

有一些專業的鎖讓小偷十分不容易破壞，可以事先購買。

4. 用其他東西替代

很多人甚至是用束帶代替鎖，只是記得要記得帶剪刀在身上就是了。還有些旅客會在機場將整個行李箱包膜，這也是一個方式。