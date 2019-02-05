一秒到荷蘭！台中后里打造30萬鬱金香花海　即日起美到3月

▲台中后里中社觀光花市鬱金香花海。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

春節走春就到台中！后里中社觀光花市園區內30萬株鬱金香花海現在正美，園區更在五彩繽紛花田間打造花牆、風車造景，讓人宛如一秒就來到荷蘭，浪漫花海從即日起美到3月。

▲台中后里中社觀光花市百合花海。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

▲台中后里中社觀光花市牡丹花海。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

▲台中后里中社觀光花市花海很好拍。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

中社觀光花市是中部地區唯一低海拔種植鬱金香的花市，透過冷藏等獨特技術，調節開花順序，每年1至3月都有美麗的鬱金香花海能夠欣賞。在春節期間，中社觀光花市的鬱金香花海已進入最美時刻，從桃紅到紅色，看一朵朵鬱金香迎著陽光在花田間綻放，一路向山的那頭蔓延的七彩花毯，讓人沉醉其中。

▲台中后里中社觀光花市鬱金香花海。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

▲各色鬱金香現在是最美時刻。（圖／翻攝自中社觀光花市臉書專頁）

中社觀光花市除了擁有大片鬱金香花海外，園內還有鼠尾草、百合花、牡丹、鳶尾花等數10種花海景觀，在春節期間也都來到最美的欣賞時刻，走在繽紛唯美的花海間，還有鋼琴、幸福鐘等藝術造景，秒殺所有旅客的手機和相機記憶體。

地址：台中市后里區三豐路五段333號

門票：1至3月鬱金香花季國中生以上全票150元

營業時間：春節初一至初六早上9點至晚上18點



