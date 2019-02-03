台中後火車站港澳美食　藏不住滿滿餡料豬扒包配絲襪奶茶

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點評：看起來好好吃哦～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

玉梅園豬扒包在台中後火車站大魯閣新時代旁的巷弄中，玉梅園販售港澳美食小吃，招牌西多士、豬扒厚蛋多士搭配絲襪奶茶、凍檸茶。秘製豬扒搭配厚蛋、生菜，口感濕潤，絲襪奶茶滑順入口茶香明顯，價格每人接受度不同。吃完可以再到大魯閣新時代、秀泰廣場台中站前館逛逛。

台中火車站周邊美食小吃很多，平常沒事喜歡四處亂逛的我，在大魯閣新時代對向的巷弄中發現玉梅園豬扒包，如果不是經過大智路17巷，可能不會注意到玉梅園

店名玉梅園中的玉梅是老闆媽媽的名子，在牆壁上有用麻將排成字樣，店內空間不大，店外頭有擺放椅子，買完也可以坐在外面吃豬扒包

玉梅園豬扒包菜單/價目表

第一次嘗鮮當然是選擇店家推薦的餐點

豬扒厚蛋多士+起司和絲襪奶茶

絲襪奶茶入口滑順，有很濃郁的茶香

豬扒厚蛋多士+起司

豬排炸的不乾柴醃製入味，搭配下方有濕度的厚蛋、生菜，餡料比想像中的豐盛，一口咬下，口感有層次

玉梅園的豬扒包和絲襪奶茶不輸給其他家名店，餐點價位每人接受度不同，喜歡吃特色美食小吃的人，下次來台中後火車站巷弄尋找一下。附近有家妙妙甜甜圈也是在地人推薦的下午茶點心

玉梅園豬扒包

地址：台中市東區大智路17巷6號

電話：0958 743 566 周4休息

營業時間：10：30～20：00