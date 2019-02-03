韓粉必朝聖「禿子與柴柴」 花燈　Q版韓國瑜佛光山蓮花燈區登場

▲佛光山區蓮花燈飾。（圖／取自《高雄旅遊網》臉書專頁，下同。）



旅遊中心／綜合報導

2019高雄燈會以金銀河為概念打造，首次移師愛河畔利用水岸河港地景打造全新的水岸燈會，不過其中的佛光山燈區蓮花柱燈飾引起熱烈討論，遭網友酸「韓seafood」，蓮花燈有些人喜歡有些人不喜歡，不過如果你是韓粉絕對會要朝聖韓國瑜Q版花燈。

2019愛河燈會金銀河將在2月9日（初五）正式登場，活動為期12天，今年將燈會地點從港邊移到愛河，就位在高雄橋至七賢橋，以愛河為主題打造金銀河意象。除了愛河燈會，春節期間還有佛光山、旗山、岡山組成的三山燈會，佛光山春節期間2月5日至3月6日也會同時舉行平安燈法會活動。

▲韓國瑜與柴柴米魯Q版花燈。



佛光山燈區白天照被網友Po出笑稱是「金童玉女加蓮花」，對此官方則表示金銀河的蓮花燈位在佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福，而佛光山信徒為市長打氣加油特別製作的Q版花燈也正搶先曝光，從韓國瑜大選開始就掀起韓式炫風，就連狗也跟著直播爆紅柴犬米魯也變成了花燈靈感，「禿子與柴柴」韓粉必朝聖。

▲禿子與柴柴夜晚發光。



高雄市政府觀光局表示今年高雄燈會不僅保留傳統燈區也有新創意的燈飾，除了位於佛光蓮花燈區的Q板市長，其他燈區還有童心童趣、懷舊風味、魅力星光、戀戀風情等四大主題，首創數座絢爛百米隧道燈、以及獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾。

高雄燈會金銀河

日期：2月9日（初五）至2月20日