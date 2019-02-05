無邊際海景陪你度假放空！台東9大最美看海地點懶人包

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

擁有好山好水的台東，最讓旅人著迷的就是沿著海岸線向外延伸的蔚藍海景，讓人就想找個地方，好好看海發呆，放鬆心靈。《ETtoday新聞雲》就整理出台東9個必去的看海景點，讓無邊際太平洋陪你放空、療癒身心。

▲台東國際地標。（圖／台東縣政府提供）

台東國際地標

台東知名景點「台東國際地標」於2018年底重新對外開放，由游文富老師創作的《向陽樹》，以原本鋼構造型為基礎，將樹、山、海等意象呈現台東國際地標之美，白天旅客可以欣賞全新的藝術作品、欣賞海景外，每天晚上8點和9點還會有2場光雕秀，成為台東夜間旅遊新去處。

▲加路蘭遊憩區。（圖／記者蔡玟君攝）

加路蘭風景區

加路蘭在阿美族語中意指「洗頭髮的地方」，經過東海岸國家風景區管理處整建，整理出廣闊的綠地，同時請來藝術家，利用漂流木與裝置藝術，例如作品《在海邊看書，好嗎？》就是利用漂流木、玻璃、木板、書等元素，希望讓旅人來到東海岸時能坐下來好好放鬆，聆聽浪花拍打聲，感受徐徐微風吹來，讓心靈充分放鬆。

▲三仙台。（圖／觀光局照片）

三仙台

到台東想看海、迎曙光，最代表景點就是三仙台八拱橋，在蔚藍海岸邊，一道道拱型橋梁從海的這一側開始橫越大海，抵達另一處，當太陽從海岸線那端升起，為八拱橋鍍上一層金色光暈，雲朵也被陽光染上不同色彩，美麗景緻讓人屏息，因此更有全台最美日出的美稱，也是太麻里必看風景。

▲台東長濱星龍花園。（圖／星龍花園授權提供，請勿隨意翻攝）

星龍花園

位於長濱鄉的「星龍花園」，由於位在海岸山脈海拔200公尺地區，因此可以180度欣賞遼闊的蔚藍海景，同時園方依據季節不同，還會栽植不同花海景觀，在園內更開闢出觀景平台、天空步道、發呆亭，被許多人譽為是「長濱空中花園」，園方也有提供下午茶、咖啡與甜點服務，每人低消一杯飲料折抵入場費，讓旅客到台東又多了一處放空賞海的旅遊去處。

▲台東華源海灣。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

華源海灣

台東太麻里除了金針花、多良車站外，近年還有一處秘密觀海景點在IG爆紅，秘密觀海點「華源海灣」不僅可以居高臨下遠眺太平洋美景，位在華源海灣後方的產業道路上，有好幾個農民灌溉用的水塔，與後方月牙形海灣，前後相映出無邊際泳池的視覺感，彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」，吸引許多旅客不顧危險前往拍照。

▲台東富山護漁區。（圖／記者蔡玟君攝）

富山護漁區

位於卑南鄉的「富山護漁區」經過當地人共同努力下，經過20多年努力，讓這裡成為能近看魚群在腳邊游動的美麗風景，更打造一條海上步道，旅客可以走上步道，甚至沿著步道踏入海中，近距離欣賞魚群在身邊悠游的景象，看這裡的潮間帶，或在這看海放空，成為到台東旅遊時的必去景點。

▲台東都歷海灘也有天空之鏡美景。（圖／IG@seaboy181提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

都歷海灘

都歷沙灘是衝浪客最愛的海灘之一，同樣也能拍出天空之鏡美景。最推薦在退潮前後一小時的時候前來拍照，因為此時退潮時無風無浪，海面一片平和，站在淺灘上就會出現夢幻倒影，把整面藍天白雲複製在水面上。

想要成功拍到這片夢幻的天空之鏡，建議可以先上網查詢當日退潮時間，提前一小時抵達，比較容易拍出滿意的照片。當天浪不能太大，趁海灘上還有水的時候拍，都是一些需要注意的小細節。

▲太麻里車站就能欣賞蔚藍海景。（圖／「旅人狂潮就愛趴趴照」提供）

太麻里車站

搭乘火車一路向東，來到太麻里車站，一踏出車站，就能看到遠方的蔚藍海景，站前的碧海藍天加上筆直大道，彷彿能直通太平洋，是能欣賞藍海美景與日出曙光的好地方，好天氣配上絕美景色，怎麼拍都好看！

▲都蘭海角咖啡。（圖／翻攝自都蘭海角咖啡粉絲專頁）

都蘭海角咖啡

想要更盡情徜徉在自然的懷抱中，那就來都蘭海角咖啡吧！眼前是蔚藍大海、綠地與藍天，坐在這裡喝咖啡，享受西班牙道地美食，暫時將那些生活上的繁瑣拋掉，在這自然的環境中盡情放空，慢步調就是在台東最棒的度假享受。