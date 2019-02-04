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麵茶也有冰淇淋　這次就放肆「迷鹿」在鹿港吧

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文／Sharelife分享生活


鹿港不只能觀古蹟品小吃，新穎的文創商店也將入住，【迷鹿文創】用創意又實用的商品，讓你在鹿港的旅途中多一份回憶。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

天后宮、龍山寺、文武廟等古蹟讓鹿港就像一座「露天古蹟博物館」，一個充滿文化薰陶的古樸小鎮，因為有了新文化的注入越來越迷人，【迷鹿文創】的創意就成了開路先驅，用創意的商品、手作義式冰淇淋，讓你體驗不一樣的鹿港浪漫風情。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

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▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲小巧的店面就像一座寶庫等你來挖掘。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲處處可見「麋鹿」的蹤跡，除了諧音之外也藏有許多故事。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲寵物系列的商品，也太可愛了吧！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲環保系列的商品也廣受歡迎。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲滿額消費送的環保袋，不只可愛也很實用。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲喜愛登山的朋友，絕不能錯過百岳系列商品，尤其是這百岳尺，相當有意境！

「迷鹿」取自諧音迷路，來過鹿港的都知道，有著數不清的小巷子，一不小心就迷路在這充滿歷史文化的鹿港老街，希望「迷路」到此的旅客能有場浪漫邂逅。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲在鹿港逛累了，這裡也有販售手工咖啡與茶葉蛋，在店外坐下來喝個下午茶，細細品嚐鹿港之美。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲很有味道的木製商品，在「迷鹿」中隨處可見。

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▲設計感十足的木製杯墊，正面寫著英文，翻個面連語言也一同翻譯，還有許多不同種類的木頭可選擇。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

店外這台腳踏車，就是迷鹿的出發點，當初騎著這台車在鹿港大街小巷中，賣著手作義式冰淇淋，讓老闆再一次愛上了鹿港，也將台灣古早味的「麵茶」結合在冰淇淋中，熱情的粉絲不用再追著腳踏車跑了，來到【迷鹿文創】就能享受到。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲融化速度相當快，更加證明了是沒有額外化學添加物的天然手作製品。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲最具特色的麵茶口味，麵茶香氣非常濃郁，就像在吃冰的麵茶一般，配上核桃一起吃，不只多了酥脆的口感，連香氣也更加有層次。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲搭上松子的抹茶是屬於不甜的口味，清新的香味值得細細品嚐。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲以萊姆酒浸泡的葡萄、只留酒香不留酒氣，酸甜且香氣十足。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲貝里斯奶酒冰淇淋，雙倍的奶味成了店裡的萬人迷，讓大人小孩都愛不釋手。

下次來訪鹿港，就到【迷鹿文創】，吃上一杯「麵茶冰淇淋」，體驗不同於古城的新文化吧！

【迷鹿文創 Moose Creative】
地址：彰化縣鹿港鎮中山路299號
電話：0978 622 397
營業時間：11:00–19:00(周一公休)
粉絲專頁：https://reurl.cc/kqaX3


（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 彰化旅遊 鹿港文創 迷鹿文創

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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