只有6天！台中「免費」搭熱氣球　初一到初六期間限定

▲台中大里熱氣球體驗活動初一登場。（圖／小涼的美食小天地提供）



旅遊中心／綜合報導

位於台中大里的Dali Art藝術廣場成了最新的中台灣打卡熱點，不僅有超吸睛的屋頂藍巨人與各式打卡點，現在還可以搭熱氣球，搭熱氣球不必跑道台東或屏東，在台中就能體驗而且完全免費，第二波體驗活動就在春節期間，今年過年就去台中和熱氣球拍照吧。

▲台中大里熱氣球體驗僅有6天。（圖／小涼的美食小天地提供）



DaliArt熱氣球之旅從1月底登場，第一波沒參加的人絕對要把握春節最後機會，初一開始到DaliArt藝術園區參加打卡活動或任一店家消費滿500元，即可免費參加熱氣球體驗活動，包括熱氣球吊籃拍照、坐進站立熱氣球和走進熱氣球體驗等等，每日名額限量。不過因安全考量，熱氣球並不會離地升空僅在陸上讓民眾體驗搭乘。

▲藝術廣場純白玫瑰燈海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



拍完照夜晚還可到3樓A展覽館入口旁純白玫瑰燈海拍照，多達2千朵純白玫瑰花海在夜裡發光，花海旁有步道可穿梭在花叢中拍美照，也是免費參觀。

時間：2／5（初一）至2／10（初六）

地點：台中軟體園區 東湖公園（台中市大里區科技路1號）

＊以上圖片由小涼的美食小天地、一起趴趴照提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。