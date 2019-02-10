2019日韓春天打卡勝地～賞花迷請進

文／七逗旅遊網 圖／五福旅遊、日本氣象株式會社、shutterstock.com提供

過完9天農曆春節，馬上就是迎接春天賞櫻賞花的季節，日本、韓國陸續公布2019年的櫻花開花預測。依據日本氣象廳櫻花開花預想發表，2019年全日本賞櫻的開花時間，從鹿兒島3月20日開始，一直到北海道5月10日為止。韓國的櫻花預測，從南端濟州島西歸浦3月25日，一直到首爾地區4月12日，陸續盛開，想要出國賞櫻的民眾，可以開始準備計畫旅遊。



五福旅遊表示，日韓的賞櫻行程，現在已陸續上架銷售中，日本、韓國的春天相當迷人，在這一季來到這兩個國家，可以欣賞豐富多樣的景色、盡情打卡拍美照，請期待這場春季限定的繽紛視覺饗宴！





▲2019日本櫻花預想日期。（圖／五福旅遊、日本氣象株式會社提供）

想比別人更早看到日本的櫻花？那就來九州吧！約從3月底，九州的櫻花就會陸續綻放，光在佐賀就有好幾個賞櫻名勝，像是位在山坡上的朝日山公園，由1000棵櫻花組成的天然粉色隧道，一路蔓延至山頂；日本唯一以陶瓷大鳥居為特色的陶山神社，隨處都能見到陶瓷的身影，櫻花季時，還多了500朵點綴了陶山神社春天的染井吉野櫻，成為當地的賞櫻名所；唐津灣沿岸有片美麗的虹之松原，這是過去的藩主為了防風、防潮所種植的黑松林，春天，往山頂前進的道路旁還種植了相當多的櫻花。想俯瞰這片美景，從視野絕佳的鏡山展望台往下看，所有美景盡收眼底。



▲唐津城下的紫藤花美麗動人。（圖／shutterstock.com提供）

登上唐津城，你會發現這裡的景色特別優美，面山臨海的優良地理條件促成了天然的美景。櫻花季時，周遭的舞鶴公園是賞櫻勝地，櫻花、古城相映成趣，形成優雅別緻的風景。櫻花季之後，5月，唐津城下將出現一條優雅的紫色隧道，美麗的紫藤花掛在藤架上隨風搖曳，彷彿柔軟的紫色簾幕。



▲櫻花沿著普門觀光園區的普門湖四周生長。（圖／shutterstock.com提供）

3月底想賞櫻，你還可以到韓國來一趟浪漫的旅程。古色古香的慶州、全韓國最早迎來春天的濟州島都是賞櫻的好地方，慶州的普門觀光園區是觀光特區兼溫泉區，國際會議場、飯店、商店，都以傳統的韓式建築為主，還有碼頭、美術館、露天舞台…等。櫻花季時，粉色的花海在園區蔓延開來，沿著普門湖邊的步道散步，茂密的櫻花大道與湖水相互映襯的景象相當唯美。



▲濟州大學櫻花大道同時開出油菜花、櫻花。（圖／shutterstock.com提供）

春天，來邂逅粉色的濟州島吧！細心的你可能會發現，濟州自生種櫻花─濟州大櫻是櫻花品種中，花瓣最大的種類，在相當受歡迎的賞櫻景點─典農路上，就能看到由濟州大櫻組成的櫻花隧道，晚上，這裡還開放賞夜櫻，在一盞盞「spotlight」的點綴下，整片櫻花海顯得神祕又美麗；濟州大學不僅是人文薈萃的書香園地，春天，還有條櫻花走廊，兩旁的櫻花樹微微彎向道路中間，彷彿歡迎著賞櫻客的到來；還想到更多賞櫻景點感受春天的氣息，為美村櫻花路、濟州綜合競技場、漢拏樹木園，也有一場場春天限定的粉色慶典等著你。

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