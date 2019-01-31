連假走春來修身養性！新埔雲夢山丘新年期間免費入園

▲台開新埔雲夢山丘春節期間免費入園。（圖／台開提供）

旅遊中心／綜合報導

春節又有好去處！台開新埔雲夢山丘將在農曆春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，民眾在2月6日(大年初二)到2月17日(年初十三)到新埔走春，皆可免費入園。台開表示，這段時間可在雲夢山丘漫步「花知道」觀賞台灣最共1100多種與15000棵茶花，至雲水觀擲筊祈福搏金幣、泡腳溫泉、看孔雀、賞五色鳥等，來一趟養生走春之旅補元氣。

除了在年節期間免費入園，台開表示，為慶祝新春豬年，大年初二當天早上11點15分在雲水觀將發送限量200個開運祈福紅包，由現任新竹縣長楊文科、兩位前縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生共同發送，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新。

▲園內的雲水觀（王禪老祖廟）。（圖／台開提供）

此外，這段時間也會開放環山健走步道，民眾可自蘭花園再上走至雲水觀擲筊祈福搏金幣，到龍頭觀景台太極禪坐，追求身心靈安定，再步行下山參加茶文化體驗。園區新增250公尺長的「花知道」，步道兩旁盛開1500棵茶花，是台灣種類最多的茶花大道，另新設長約350公尺之「百佛道」，由日本建築大師隈研吾規劃設計，石造朝聖之路直通龍頭觀景台，給自己滿滿的好元氣。

台開指出，在園內除聆可現場聽新竹縣縣鳥五色鳥與竹雞之悅耳鳥鳴聲外，更可至園區駐足瀏覽八大景點--「百佛道、花知道、玄亭、雲夢鳥語、雲水觀、美人湯泡腳池、百雀園、香草植物農園」，只要任選八大景點之一打卡拍照上傳分享，並加入新埔溫泉粉絲團，就可獲致限量好禮。

台開新埔雲夢山丘

地址：新竹縣新埔鎮石坑街602號

