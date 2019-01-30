七股6公尺萌鹿、安平新地標大魚的祝福　3大台南春節必玩新景點

▲七股鹽山新經典。（圖／七股鹽山粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

春節想到台南玩除了到府城吃美食、逛古城景點2019年還能去哪玩？故宮南院除了推出全新特展《三國群英形象聯合特展》外還有花海與亞洲市集可逛，逛完再到鹽山拍萌鹿，春節出遊絕不可錯過以下3大台南好玩新景點。

1.故宮南院赤壁與三國群英形象聯合特展、亞洲新年市集

名稱：赤壁與三國群英形象特展

展期：108年1月25日至108年4月14日

展廳：1樓S101展廳

▲故宮南院赤壁與三國群英形象聯合特展。（圖／故宮南院提供）

故宮南院赤壁與三國群英形象聯合特展，展出故宮院藏三國經典文物及漫畫家遊戲設定原稿共243組件，北側藝文廣場寬達2.6公頃花海及巨型青花盤龍天球瓶藝術裝置，波斯菊、向日葵、薰衣草等輪番上陣。2月5日（初一）至10日（初六）及16、17日戶外透南風廣場還有亞洲新年市集，30個以上的攤位好吃好玩。

2.巨大「幸福萌鹿」現身七股鹽山頂

地址： 724台南市七股區鹽埕里66號



▲七股鹽山2019年全新吉祥物6公尺高萌鹿。（圖／七股鹽山粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



七股鹽山萌出新高度，繼招財貓、愛神、企鵝等吉祥物後，今年春節再次打造「幸福萌鹿」，高達6公尺的可愛的巨大鹿頭就在鹽山山頂，雙頰紅通通可愛模樣超吸睛，成為最萌新打卡熱點。為了讓親子客可以有更多玩法，現場還有特別引進小型摩天輪、魔幻飛車、旋轉木馬等兒童歡樂等設施。

3.安平新景點大魚的祝福

地址： 708台南市安平區



▲安平港新地標大魚的祝福。（圖／攝影師黃大黃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



兩層樓高的大魚帶著祝福游進安平港，位在安平港的裝置藝術大魚的祝福，由知名藝術家楊士毅打造，長23公尺、寬10公尺、高8公尺以448片手工釉燒玻璃構成，魚背上有3714根與台灣島634根不銹鋼管，全部由手工一根根焊接。晚上點燈後光彩絢麗，點亮台南夜晚，也提醒遊客請勿攀爬，善待作品讓美能延續下去。