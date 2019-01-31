9秒落地隱藏「密道滑梯」免費參觀　春節台北雙層巴增圓山飯店站

▲春節台北雙層觀光巴士新增圓山飯店站。（圖／圓山大飯店提供）



記者陳涵茵／台北報導

圓山大飯店不僅是間經典老飯店也成了台北重要的文化地標，2019年台北市雙層觀光巴士從2月起，藍線將新增「圓山飯店站」、紅線則新增「龍山寺站」，提供遊客更多深度觀光景點，圓山飯店也開放密道免費參觀，每日還有專人導覽解說。

▲台北圓山飯店內有一條秘密的逃生通道。（圖／Ettoday資料照）



隱藏在台北圓山飯店的「密道溜滑梯」已有近70年歷史，20米長9秒就能抵達，為安全考量平時密道滑梯原不對外開放，圓山飯店為歡慶設站推出難得的圓山密道導覽，不過僅參觀不開放體驗滑梯，每日上午、下午各一場的免費參觀並有專人導覽解說，活動至2019年7月31日止。

▲台北圓山飯店密道滑梯。（圖／Ettoday資料照）



台北觀光巴士藍線每日首班車9時40分起自臺北車站發車，途經西門站，約20分鐘抵達圓山飯店，而去年底圓山大飯店與超商聯手推出「宮廷風」便利商店，24小時不打烊，東方古典風格的全家圓山飯店超特別，濃濃東方宮廷風格打造不僅白天好拍，到了夜晚還可以賞大台北夜景。

▲圓山飯店宮廷風全家。（圖／圓山飯店提供）



飯店內也可購買雙層觀光巴士車票，自飯店前往士林夜市捷運劍潭站、士林官邸或故宮博物院，單程票價每人100元，或可購買單日票，票價每人600元，可於上車首次驗票起24小時內，於紅、藍兩條路線上任一站點，可隨時上下車，無限搭乘、轉乘。每日營運期間內，圓山飯店站每40分鐘一班雙向發車，一班前往台北車站、一班前往故宮。適逢農曆春節連續假期，台北市雙層觀光巴士營運時間調整為：除夕（2月4日）藍線末班車為下午1時發車、紅線末班為下午1時10分發車、初一（2月5日）自下午1時起恢復正常營運。