中山區簡約設計旅店每間房都有浴缸　美侖商旅2月14日新開幕

▲美侖商旅2月14日新開幕。（圖／美侖商旅提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

美侖商旅是美侖飯店集團全新品牌，繼10年前大安區台北美侖飯店後耗時四年打造設計感十足的全新商務旅店，座落在精華地區中山區吉林路上，用「極簡就是美」的概念仿清水模建築工法打造簡約風格，將於2月14日正式開幕。



▲美侖商旅簡約設計風格打造。



美侖商旅擁有1間全日餐廳及酒吧，戶外有座室外漫步庭以及可容納10至30人的多功能廳，其中景觀花園「漫步庭」，隱身在繁華市區中，透過植栽綠意隔絕室外噪音，讓旅人能在都市裡有片能沈澱的秘密小花園。且飯店地理位置優越，距離捷運松江南京站步行約5分鐘，松山機場也僅需10分鐘車程，對於商務旅客、自由行與背包客來說十分便利。

▲美侖商旅共有70間房，每間都有浴缸。



飯店外觀以仿清水模建築工法打造，以返樸歸真的簡單線條設計完美融入地區周遭建築，室內裝潢以簡約溫潤木質色調為主導，再透過藍、橘傢俱點綴。全館共有70間客房，每間客房皆設有乾濕分離衛浴及獨立浴缸﹑日本TOTO頂級免治馬桶；景緻客房擁有清新明亮的室內空間、簡約線條勾勒出時尚品味；商務客房瞭解現代商務人士的需求，以舒適柔和的現代空間規劃。

▲客房分為一大床、兩小床或三小床房型。



美侖商旅 PARKVIEW TAIPEI

地址： 104台北市中山區吉林路49號

電話： 02 2531 3535

費用：試營運$3,600+10%