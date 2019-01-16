夜店風烤魚火鍋兩吃！必點超狂熊掌肋排、隱藏版重慶手撕一隻雞

點評：最適合在這裡吃火鍋開party

文、圖／Wisely

位於新店秀朗橋頭，相鄰莊敬高職的《新店水貨烤魚火鍋》，是家正餐宵夜聊天，平價聚餐的好去處。這回嚐到主推一鍋兩吃的重慶烤魚火鍋，用料相當地實在而且平價，就算不吃辣的朋友也有其它暖胃的選擇；其中，具視覺震撼的熊掌烤魚，以及限量隱藏版的重慶手撕一隻雞，更是受到許多饕客的歡迎！

店家位於中正路上，本身距離捷運大坪林站有段距離可轉搭公車，但是較靠近秀朗橋頭；相鄰的莊敬高職與遠東工業城是較明顯地標，走幾步路有嘟嘟房停車場。門口的裝潢很吸睛，看起來有點像是夜店的彩色風格，在入口處有食用說明與流程，還提供圖文介紹的菜單可供參考！

水貨烤魚本身有多家連鎖分店，內部的裝潢風都很相似，以年輕活潑的特色為主，空間舒適寬敞也乾淨，服務人員動作快親切有禮，給一很輕鬆的感覺。

桌椅寬大舒適，本身有提供插座可充電與免費WiFi，而側邊有服務鈴與紙巾可使用。餐具呼應店家主題特色，以魚形彩色盤提供使用，感覺滿具趣味性的～

用餐採半自助式，有提供熱高湯與熱麥茶可添加飲用；在桌上還有用餐說明，以及過年圍爐的外帶推薦！這回點的「紫蘇梅汁／壺NT118」也很不錯，味道甘甜可口還可以解辣，好喝～

比較值得一提的是他們的高湯，原本以為只是普通的清高湯，但現場嚐了一口，才曉得原來是蔬菜高湯，是店家自己熬煮的特色風味，讓偏重口味的烤魚料理，味道更加舒緩可口，而且加煮火鍋料也很棒！

印象中，多數人以為川味烤魚一定很重口味或辛辣，不過《新店水貨烤魚火鍋》推薦的四種不同風味烤魚都很有特色，當天帶家人去用餐，年長者也很喜歡。其它，還有豆花烤魚系列、炭火烤魚系列，再搭配輔菜吃的話，平均消費大約每人約NT500左右；在午餐與宵夜時段，還有提供NT188的超值餐，真的很划算！

基本上，水貨烤魚火鍋就是一式兩人份（例如魚香芙蓉烤魚NT298 x2），而輔菜、餐食、肉盤與飲料全都要另外加點；來此用餐沒有個人低消，但若超過兩人則加收清潔費NT10，用餐需加收一成服務費。

店家的烤魚料理有進口的芙蓉魚與江圍魚兩種，口味選項約十多項；本身去魚刺後再經過醃漬、炭烤、醬燒與悶燒等多樣的步驟製作而成，所以要保留魚肉的鮮嫩口感與膠原蛋白，真的是很不容易！加入高湯與輔菜後，還可以當做火鍋來吃；怕辣的朋友，個人覺得可以將高湯用碗裝過水品嚐，其實也是個很不錯的方式。

這道前菜「辣滷無骨鳳爪NT90」微辣香滑，本身口感原有膠質，嚐起來很開胃。

另一道前菜「百香木瓜NT80」酸甜可口，味道新鮮好吃，當餐後甜點也不錯。

最多人推的輔菜是「黃金組合NT168（大白菜、豆皮、花椰菜與四川彈牙麵）」，內容可以吃巧又吃飽，並且還有青蔬纖維，其它像是年糕、老油條與魔芋，也相當受到不少人的喜愛。

選用來自美國油花較多口感鮮甜的「雪花牛肉山NT288」也很不賴，讓愛吃肉食的朋友有多樣的選擇，搭配不同口味的湯底當火鍋吃，體驗不同的鮮嫩風味。

主食的部份，除了越光香米飯之外還點了烏龍麵吃，價格都在NT20左右還OK。

每日限量6隻的「重慶手撕一隻雞NT388」好吃又不貴，整隻全雞外酥內嫩，而且汨汨的肉汁十分地誘人，口感上有點近似炸雞，但是醃料口味卻有點說不出來製作應該費工；雖然有提供胡椒粉與辣醬兩種沾料，但個人覺得原味就很棒咧！

豆花系列的「老媽酸辣豆花烤魚NT368x2」是當店的第一名，本身以老罈酸菜為主要調味，加入花生米、小蕃茄、嫩豆腐花與蒜頭香菜等搭佐；魚身裡的龍骨已先去除，所以品嚐時可以安心食用，本身偏酸鹹但加高湯可沖淡其滋味…

魚肉味道很香嫩，皮肉之間的膠原蛋白很迷人，加入青蔬豆皮等也很美味好吃！

最吸睛的就屬這道「熊掌烤魚NT448x2」了，真是魚與熊掌可兼得的料理！本身就是選用燒烤的豬肋排搭配多樣辣椒辛香料，讓人未嚐就能感受到其香麻與汗水直流的滋味，讓這冬天偏冷的寒流帶來暖意，而且裡頭還有鴨血搭佐，呈現不同的口感。

烤魚上方的熊爪（豬肋骨）可用剪刀切開分離，並使用店家提供的手套直接抓取食用；肉質部份，可以嚐得出炙燒的骨頭香氣，沾點麻辣湯汁品嚐更是與眾不同。魚肉部份也是鮮嫩美味，香麻帶點甜的肉質很細緻，跟以往嚐的川味烤魚較不同的地方在魚肉的重視度，不似其它純以麻辣鍋做搭配，而且同樣去骨易品嚐食用。

整體而言，如果對愛吃辣的人來說，其香麻味應該很能符合其喜好，而且魚肉滋味較不油膩口感也獨特！但Wisely建議最好四人用餐為佳，除了可以點選不同的內容搭配品嚐之外，也可以再點些多樣的輔菜與鍋物享用，能吃飽也能吃巧！

水貨烤魚火鍋新店店

地址：新北市新店區中正路542-2號

電話：02 2218 6866

時間：11:30-15:00，17:30-00:00

