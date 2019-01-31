36年光陰掰！最後1年在「南門市場」辦年貨　2/4前有優惠

點評：老滋味還會保留嗎？

▲台北南門市場9月至10月會搬到臨時中繼市場。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

台北老字號「南門市場」要搬家了！每年為台北人辦年貨重要場所之一的南門市場，自從民國72年定居在此長達36年的時光，但因舊大樓需改建，今年9月至10月會搬到臨時中繼市場，換句話說，台北人今年將會是最後一次在舊大樓辦年貨了。

南門市場可為北市極具規模的老字號市場，內部佔地達2254坪，含地下1樓及1、2樓，共分3大區域；1樓販賣熟食菜餚、南北貨及糕點為主；2樓供應百貨及飲食等品項，地下1樓則有生鮮蔬果、魚、肉等，連大江南北的家鄉味，上海菜、麵食、糕點、臘味、川菜等種類齊全。

▲今年會是台北人最後一次在傳統味十足的南門市場辦年貨 。（圖／記者屠惠剛攝）



臺北市市場處表示，配合南門大樓改建期程，位於杭州南路二段之南門中繼市場已於107年8月動工，預計在今年9月至10月搬遷至中繼市場，並於11月重新開幕，南門市場原址預計在2023年3月完工。

▲南門市場採購月至2月4日止。（圖／臺北市市場處提供）



在搬遷前的最後一次年節，攤商們也推出新菜色供民眾選擇，包括逸湘齋推出的豬年好運套餐、南門點心坊的蛋黃肉鬆千層糕、以及快車肉乾與乖乖、星球爆米花聯名等佳餚等。此外，採購月至2月4日前，攤商也祭出許多優惠，如億長御坊金豬報喜套餐加贈油飯、逸湘齋豬年好運套餐特價2988、合興寧波年糕買2送1等，不妨趁著整修前再來走走逛逛。



南門市場

地址：台北市中正區羅斯福路1段8號1F

開放時間：07:00-18:00（周一休）

※108年過年休市時間：2月5日大年初一至2月9日大年初五休市；2月10日初六開市、2月11日照常營業