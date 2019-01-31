還沒吃過快去吃！大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣



▲達摩串炸將在2月底退出台灣。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

到日本大阪必吃的大阪新世界元祖串炸「大阪新世界串炸達摩」在2015年12月登台，才剛辦完來台灣3年週年感謝祭，沒想到卻在1月31日宣布將在2月底退出台灣，這消息讓一些喜歡串炸達摩的朋友很驚訝，直呼「不要走！」

串炸是將各種食材用竹籤串著，然後裹上麵糊後再沾著麵包粉，接著整個丟入油鍋裡油炸。炸好之後，在食用之前沾上店家特色的醬汁，在日本，這醬汁是大家共用，為了保持衛生，串炸店是禁止「二次沾醬」，絕對不吃完一口後覺得味道不夠重再沾一次。體諒有些人會不小心醬汁沾不夠，串炸達摩提供會提供高麗菜來舀醬汁淋在串炸上，當然高麗菜也可以沾醬來食用。





▲吃串炸一定要沾醬，把整串放入醬汁盆裡，但只能沾一次喔，吃過就不要再沾，因為這醬汁是大家共用的。。（圖／記者黃士原攝）



或許是台灣人對於這種炸物的喜好度不高，因此這幾天串炸達摩透過各種促銷活動來吸客，像是去(2018)年推出的達摩感謝祭加碼，40種以上海陸串炸吃到飽只要599元。而退出台灣的消息貼在官方臉書之後，讓許多網友驚呼之外，也有網友開始揪人在結束營業之前再吃一次。有網友覺得很不捨，因為日本串炸在台灣真的很不容易吃到。



大阪新世界串炸達摩

地址：台北市中山區長安東路一段15號

電話：02-2523-3037