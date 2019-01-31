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桃機二航地下美食街改裝中　未來吃得到12MINI、米其林油雞飯麵

ETtoday餓勢力

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）
▲12MINI、了凡與富山黑拉麵都將進駐桃機二航地下美食街。(圖／合成圖)

記者黃士原／台北報導

以後出國前在桃園機場有更多美食可以選擇了！桃園機場第二航廈地下美食街目前正在裝修中，預計在5月重新開放營運，餐飲櫃位將增到20個，其中包含多家人氣餐飲品牌，像是12MINI經典獨享鍋、了凡香港油雞飯‧麵等，以及平民美食鬍鬚張。

20個餐飲品牌中，高人氣餐廳有一個人也能吃的12MINI經典獨享鍋、新加坡米其林美食了凡香港油雞飯麵、日本烏龍麵本場香川宮武讚岐，以及義美引進的富山黑拉麵「RAMEN IROHA」，而百貨美食街品牌小南門、韓姜熙小廚房、高川鰻食堂，還有平民美食鬍鬚張。其他品牌還有義美見學餐廳、皇家傳承牛肉麵、呷七碗複合式食堂、米哥烘焙坊、BEARD PAPA'S日式泡芙工房，以及麥當勞。飲料店會有星巴克與手搖飲料店COMBUY。


▲泡菜豬肉鍋。(圖／資料照)

首次進駐機場的12MINI經典獨享鍋是石二鍋的副牌，主打個平價、獨享，所有的鍋物都沒有超過200元。12MINI口味一共有八大系列，分別是原味、孜然、綠咖哩、酸白菜、南瓜起司、辣味、泡菜、泰式酸辣，幾乎都有牛豬雞肉可供選擇，希望讓客人吃到美味的經典鍋物料理。由於南部還沒有12MINI門市，出國來到二航廈的南部朋友倒是可以吃看看。


▲了凡香港油雞飯麵。(圖／台北101提供)

了凡香港油雞飯麵則是世界首家一星米其林小販，招牌菜是油雞，使用從新加坡空運來台、由當歸、八角等中藥材獨門調配滷汁整隻長時間熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤。相較於傳統的香港油雞，了凡的油雞顏色與味道都較重，主要是滷汁不但醬油用得比較多、也加入許多中藥材如當歸、八角、丁香等，在炎熱的天氣裡也好下飯。


▲富山黑拉麵RAMEN IROHA。（圖／記者黃士原攝）

富山黑拉麵RAMEN IROHA義美食品引進代理，由於義美十分注重食品安全，在開始談代理時就堅持採用天然食材、無人工添加，甚至麵條都不能加入鹼水。台灣麵家IROHA的拉麵口味，主要分為黑醬油拉麵、白金雞湯拉麵及激辛雞湯拉麵。黑醬油拉麵系列的就是以黑醬油為主軸、再加入豚骨、魚介等多種食材熬煮的湯頭，白金雞湯拉麵系列則是以雞骨、雞爪及昆布等為主熬製的湯頭，至於激辛雞湯拉麵系列則是把白金雞湯加了辣。

關鍵字： 美食情報 桃園機場 機場美食

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