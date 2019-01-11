新地標！台南市美術館二館內部搶先看　27日開幕5月前免門票

▲台南市美術館二館1月27日開幕。（圖／臉書專頁《台南不是蓋的》授權提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

台南市美術館二館即將開幕了！台南市美術館一館在2018年10月正式試營運，至3月前均開放民眾免費參觀，二館也將在今年1月27日正式開館，到5月前免費開放民眾參觀，全新地標搶先看。

▲台南市美術館二館露天陽台。



台南市美術館二館所在地為1920年代左右台南神社所在地，台南市中西區文化古蹟眾多、台灣史跡歷史豐富，且為明鄭、清領、日治、民國歷年的城市古蹟景觀完整保留的區域。台南美術館以一館及二館著重展現台灣本土藝術，將以台灣近現代美術史，融合台南在地文化與美學元素，帶領城市與世界連結的深厚人文藝術內涵。

▲台南市美術館二館鄰近司法博物館。



▲2館建築體以公11公園的停車場為基地改造。

2館位在忠義路和友愛街口，鄰近司法博物館遊客可以順遊，建築體以公11公園的停車場為基地改造，建築本體以鳳凰花為概念發想，五角形外型象徵台南文化地標，由石昭永建築師、日本坂茂建築設計事務所共同打造。

▲內部目前還在最後趕工中。



五角形在二個重要的入口處呈現大V字型，結合大型閃碎形屋頂，細看可發現是由小三角到中三角到大三角的金字塔式堆疊，建築中可接受外部的光線，又可分散因太陽光直接照射的溫度。目前美術館二館預計在14日上午9點舉行安座大典，27日正式開幕，未來前往台南旅遊又多一處藝文旅遊景點。

▲三角形堆疊而成的透光屋頂。



台南市美術館二館

地址：台南市中西區府前路一段262號

＊以上圖片由臉書專頁《台南不是蓋的》授權提供。