90元從台灣玩到日本！輕井澤「萬歲Pass二日券」使用攻略

記者蔡玟君／日本報導、攝影

繼江之電後，台鐵現在與日本信濃鐵道合作，推出兩方票券免費兌換活動。只要出示台鐵集集線一日券，就能到信濃鐵道各車站免費兌換「萬歲Pass二日券」（原價2000日圓，約新台幣280元），意即只要花90元買一張集集線一日券，就能從台灣玩到日本，從輕井澤一路玩到長野、妙高高原。

▲信濃鐵道萬歲Pass二日券。

台鐵與信濃鐵道於2018年以各自擁有的田中站，締結為姐妹車站，並推出雙方票券無償兌換活動。出示台鐵集集線一日券，或是車票起訖站之一為花蓮車站，或車票上有花蓮站的印章，就能免費兌換信濃鐵道針對外國人推出的「萬歲Pass二日券」，反之，持萬歲Pass二日券的旅客，則可以免費兌換台鐵的集集線一日乗車券、平渓深澳線一日乗車券、內灣線一日乘車券其中一種。

▲紅色塗裝的信濃鐵道彩繪列車，從即日起3年時間會在台鐵西部行駛。

雖然目前該活動預計持續至2019年3月31日為止，但信濃鐵道輕井澤事業推進事營業係 師田洋一已證實，未來票券互惠的活動仍會持續進行，至少到2019年年底前都能無償兌換。目前台鐵也推出信濃鐵道的彩繪列車，紅色列車外觀從今年1月起將持續在台灣鐵路間運行三年時間。

▲信濃鐵道萬歲輕井澤站。

「萬歲Pass二日券」使用方式

信濃鐵道的「萬歲Pass二日券」（BANZAI 2-DAY PASS）是針對外國旅客推出，可使用路線為「輕井澤－妙高高原」。但輕井澤觀光協會事務局 龍野茂康提醒，筱之井至長野之間，有3個車站不能上下車，包括今井站、川中島站、今茂里站，因為這3個車站隸屬於JR信越本線路段，因此持萬歲Pass二日券不能在此上下車。

▲信濃鐵道路線圖。（圖／翻攝自信濃鐵道官網）

「萬歲Pass二日券」票券極有特色，火紅色的硬質票券上印上金色的1888字體，這是因為信濃鐵道輕井澤站、小諸、田中、上田、長野等車站均是1888年開通，因此以此標誌為設計。

▲搭信濃鐵道能從輕井澤玩到妙高高原。

若是持有台鐵車票想兌換，目前包括信濃鐵道輕井澤站、中輕井澤站、小諸站、長野站等22個車站都能兌換，只要在欲搭乘的當天前往車站窗口兌換即可。持有萬歲Pass二日券的旅客，都必須走人工通道，但若碰上因搭乘時間車站人員剛好不在的情況，持票券上下車即可。

▲信濃鐵道輕井澤站 森林的小松鼠。

▲信濃鐵道輕井澤站 森林的小松鼠周邊商店。

信濃鐵道輕井澤站 森林的小松鼠

除了鐵道沿線行經的城市有許多觀光景點外，位於信濃鐵道輕井澤站內，從2017年起為小朋友開闢出一塊樂園「森林的小松鼠Kids Station in 輕井澤」，以鐵道做延伸，設置迷你列車、盪鞦韆、移動攤販等設施，在道路2側還設有多間小屋，讓小朋友能鑽進去玩耍，正如同設施名稱一樣，讓小朋友們都能在樹林環抱的車站中，如小松鼠般盡情玩樂。

▲信濃鐵道輕井澤站 森林的小松鼠周邊商店內也有讓小朋友玩耍的地方。

▲森林的小松鼠樂園可以讓小朋友玩得盡興。

旅客也須留意的是，森林的小松鼠遊樂設施並非全年無休開設，從12月至3月期間並不對外開放，因此想帶小朋友玩的旅客，要等3月底後才能進入。