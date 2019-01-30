春節機票折扣總整理！華航飛倫敦1.6萬有找　8大熱門航點最低3,168元起

▲華航祭出眾多精選航線，過年連續假期近程票價竟然不用3,200元（未稅），說走就走的旅行，現在就出發！（圖／取自pixabay，下同）



生活中心／台北報導

過年出遊，台灣北中南都擠滿人潮，春節航空公司推出新年折扣，華航過年連續假期近程票價竟有不用3,200元（未稅）好康！還有年中其它早鳥旅遊優惠價！新春年假在家不如好好計劃，邀約親友組團前往海外國家旅遊，許下自己要造訪國度的清單，機票一訂說走就走，日本、歐美或海島國家等，現在華航祭出眾多精選航線，官網購票還能抽獎，讓你的心獲得滿滿正能量，留下難忘的回憶。



中華航空精選8大航點，夏威夷、倫敦、雪梨、峇里島、大阪、名古屋、曼谷、香港，主題行程自由安排，即日起限時優惠機票開搶！春天就該去日本、沿途美景通通收進口袋，喜歡東北亞旅遊的民眾快整理行囊吧！大阪來回不到5,200(未稅)、名古屋來回不到6,500元（未稅），划算價位享有高CP值的乘坐體驗；另外，不妨趁現在放慢腳步，認識大阪這個慢步調的城鎮，各種便宜美味的小吃，還有神社寺廟，換個和服悠遊在巷弄主震，細細品味日本文化的歷史痕跡。

▲日本旅遊夯！大阪來回不到5,200(未稅)、名古屋來回不到6,500元（未稅）小資族快點把握機會。

▲英國倫敦也是歐洲旅遊勝地！來回機票只要15,680元起（未稅）。

處處充滿情調的歐洲國也是旅遊的熱門地，盤點最夯的英國，機票價錢簡直佛心來著，不下訂還有點對不起自己的良心，飛倫敦來回只要15,680元起（未稅），繁華中保存歷史的城市，必拍景點：倫敦眼、大笨鐘、倫敦塔橋等，電影裡的浪漫橋段，身歷其境在走一趟，皇室的行程立刻揪團出發吧！喜歡島嶼度假，漫步沙灘放空看星星的妳，也可選擇夏威夷、峇里島，一個行李箱，準備好墨鏡、比基尼，碧海藍天的美景讓你畢生難忘。



中華航空金豬送福好運到 全航線限時優惠中，祭出好禮三重送！全航線應有盡有，像是夏威夷、倫敦、雪梨、峇里島、大阪、名古屋、曼谷、香港等眾多精選航點。另外華夏會員從1月30日（三）至2月10日（六）於官網訂購機票參加活動，還可天天抽區域航線精選航點來回機票一張，包含：大阪、福岡、鹿兒島、香港、峇里島、曼谷、新加坡；除夕到初二加碼抽倫敦、安大略和雪梨長程線精選航點機票。另外購買華航歐洲、北美、紐澳航線並參加活動，加贈24小時機上Ｗifi體驗，限量500組送完為止！還有大獎超過一百組，過年天天抽大獎！

▲機票特惠情報。（圖／翻攝自官網）

走遍各地看盡世界美景是許多旅人畢生的夢想，廉航機票雖省但航點不多時間不好，夢幻國度大多落在歐美國家，1月30日（三）至2月10日（六）上網訂購華航機票，短程、長程線比起一般價格相較親民，農新年限定活動只有一次，拿出儲備已久的旅遊基金，發現世界的驚喜，把值得收藏的旅遊景點通通收進你的人生藍圖。