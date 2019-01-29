北海岸超嗨！青春山海線－深澳RailBike X旅遊套票～遊玩好深度！

▲造型超Q的河豚鐵道自行車，是現在北海岸最新鮮、最促咪的風景。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

消費中心／綜合報導

熱愛韓綜的觀眾對韓國的鐵道自行車（RailBike）應該不陌生，鐵道自行車行走在過去火車行經的軌道，搭乘時體驗直接被風吹拂的舒適感，視野也更直觀清楚，深澳鐵道自行車於2019年2月正式營運，新北市府希望以鐵路、電動車、電動機車、自行車、步行進行串連新北淡水到三貂角這條145公里的海岸線，打造成全台最長的綠能旅遊線－青春山海線，深澳位於青春山海線的中央，也是最大的亮點，在深澳騎乘鐵道自行車，靠山看海的景致，要翻新大家對北海岸的玩法與印象！

北海岸獨特的岬角、海灣景觀和奇岩怪石，不只台灣人喜歡，就連外國遊客都指名要來打卡拍照！全球旅遊平台KLOOK公布的亞洲十大打卡景點，入選第七名的北海岸是台灣唯一入選的地方，稱的上台灣觀光閃耀之星。鐵道自行車座落的地點，就在原本廢棄的深澳站—八斗子站，屬於北海岸景點中線，全長1.3公里，深澳RailBike全程需要乘客自己踩踏，雙人一起努力在鐵軌上前進，所以揪朋友共乘馬上就有革命情感，和情人出發可以鍛鍊出無堅不摧的感情……別擔心！其實沿路就會被無敵景致美到驚呆，整條路線平穩好騎，不僅不會累，而且好玩又浪漫。

▲象鼻岩是來到北海岸的旅客不會錯過的奇景之一。

坐上可愛河豚造型的RailBike開始踩踏！一路途經蔚藍海岸、山坡芒草、有如海底一樣的光隧道，第一次看到的遊客都被美到忘記拍照留念，直呼還要找時間再來一次。不過，元宵前再安排一次北海岸之旅真的hen是時候喔！近來「低碳環保旅遊」觀念普及，利用火車或行駛在北海岸的台灣好行（皇冠北海岸線、黃金福隆線、龍宮尋寶線），就可以順遊瑞芳、猴硐、平溪等景點，想安排深澳鐵道自行車旅行也超easy！

為了讓更多遊客體驗不一樣的海岸支線遊，新北市府規劃了能深度遊玩的套票，多達10多種的套票包含了深澳RB X海科館套票、深澳RB X漁村手作體驗團體套票、深澳RB X 天空之城慢食體驗團體套票、深澳小旅行、深澳RB X水感豆腐DIY體驗等，包含了附近景點如金瓜石、九份、象鼻岩、深澳漁港導覽及漁村料理等行程，內容豐富，總計2,000份套票420元起限量發售，快為自己的選定一個精彩行程，來深澳體驗RailBike旅遊吧！

▲北海岸漁獲新鮮，在地漁會及社區媽媽因此發展出漁村特色美食，包括白帶魚米粉湯等，買好套票就能大啖美味！

深澳鐵道自行車即日起開放預約，預約方式及詳細班次時刻表可參考深澳鐵道自行車官網訊息公告www.railbike.com.tw，單程體驗優惠票價100元延長到2/19。不論是想搶搭鐵道自行車的風潮，或是認真想重遊北海岸迷人風光，提早準備，到現場就能突破重重候補人潮，在眾人羨慕的目光下，悠閒坐上RailBike走春趣！

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/

深澳鐵道自行車套票：https://www.cts-travel.com.tw/C/tw/railbike-home





▲想把握元宵前的特惠，不只要儘早規劃行程，更要注意鐵道自行車的班次時間！