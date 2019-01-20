冬遊陽明山！內行人激推打卡5秘境　賞櫻、美拍、追幸福彩虹

▲冬天窩在家很舒服，但好像有點浪費時間？特派員關關整理好5大陽明山冬遊秘境，想幸福的過2019年，現在就出發追彩虹！（攝影剪輯／記者黃國霖）



消費中心／綜合報導

雖然今年走暖冬，但在東北季風的吹拂下，北部還是濕濕冷冷的天，看著窗外的天氣，是不是讓人只想躲在家裡不想出門呢？但是冬天限定美景可說是稍縱即逝，ETtoday新聞雲特派員關韶文（關關）最近發現陽明山擁有其他地方都沒有的冬日特產——彩虹！搭配漸漸盛開的櫻花及秘境景點，個個都是「隨便拍就美」的打卡拍照區，快爬出被窩、背包款款一起走。

冬遊攻略1>> 直上花鐘追櫻花 打卡美照拍起來！

隨著櫻花綻放，上山賞花的人車愈來愈多，好在前往陽明山超方便，不管坐到台北車站、劍潭、士林、石牌和北投等捷運站，都有公車轉乘。像是關關推薦的小9路線公車，就是超適合一日陽明山遊的交通路線，只要從捷運北投站下車、跳上小9，就能一路經過硫磺谷、陽明書屋、陽明山和竹子湖等地，幫你把熱門景點包起來玩透透。

不過，現在是看櫻花的時節，還是先直上「陽明山服務中心站」，下車就是最具代表性的景點「花鐘」以及櫻花美景了。雖然關關在1月中造訪時只看到幾棵櫻花盛開，但時間愈接近2月，整個花鐘周圍都會開滿山櫻花和吉野櫻，嫣紅粉嫩的花瓣交疊，激得人少女心大噴發。隨意站在一棵櫻花樹下，勾起情人或閨蜜的手，自拍不用美肌，也能映出可愛嬌嫩的好氣色！

▲每年2月中旬，櫻花開滿整個花鐘周邊，每個角度都是網美取景。（圖／翻攝自影片，以下同）

冬遊攻略2>> 關關不藏私推薦！泉源小學追彩虹

第一站賞櫻拍美照，就讓人甩開冷颼颼的天，玩得臉紅紅。但別忘了，這趟旅程最重要的就是「追彩虹」啊！一般想看彩虹，都要等夏天午後雷陣雨後碰碰運氣，但因為冬天北部有東北季風吹來，北台灣山頭有較厚的雲層，空氣中也會有許多小水滴，經過太陽一照、折射後，就會形成彩虹。所以每年10～隔年2月，住在陽明山上的居民或學生，經常一抬頭就看得到彩虹。



陽明山上的東昇路不但是一條櫻花登山步道，沿路的泉源國小旁還有一個觀景台，遊客會在這裡欣賞紗帽山、遠眺台北101。不過，關關特別報馬仔～原來這裡也是欣賞彩虹的絕佳景點，一望無際的視野，有機會看到整座彩虹超美的弧度，最近上山不妨就把泉源國小納入踩點清單。

▲東昇路是近年大家追彩虹的私房景點，去年年底甚至有同一時間出現7、8道彩虹的紀錄！

冬遊攻略3>>冬天94要泡湯 到北投大地酒店暖暖身！

冬天冷颼颼，在戶外賞櫻花、追彩虹，第三站關關要帶大家來暖暖身囉！鄰近陽明山的北投溫泉，是北台灣名聲響叮噹的泡湯勝地，帶有硫磺味的特色溫泉，泡完皮膚滑嫩又咕嚕，暖身又暖心，當然不能錯過！

來到位於北投的「大地酒店」，步入飯店大廳，唯美夢幻的光纖水晶燈歡迎你的到來；大廳裡另一個亮點「光陰部落藏書閣」，為挑高四層樓的圖書館，搜羅世界各國近五千冊二手書籍，搭配純白色系與原木簡約的設計空間，營造充滿文青風的質感氛圍。處處有著巧思及令人驚豔的精心規劃，2014年試營運期間，還榮獲全台十大溫泉酒店評選前三名的殊榮，是北投首屈一指的溫泉酒店呢！「大地酒店」提供「大眾風呂」、「獨立湯屋」、「活水區」、「半山健身房」、「The Gaia spa」多元豐富的泡湯選擇及休閒設施，讓旅人體驗一場舒適放鬆的身心靈饗宴。

網友也力推陽明山中國麗緻大飯店、陽明山天籟度假酒店、出霧溫泉等3家特色溫泉人氣飯店，擁有無敵山景、坐在山谷裡泡湯，大家出發陽明山泡湯時不妨先做一下功課喔！



冬遊攻略4>> 一望無際觀景台 給你彩虹大平台！

一路賞櫻花、追彩虹、泡溫泉，熱量不斷燃燒的結果就是餓肚子，貼心的關關第四站要帶大家前往好玩也好吃的秘境景點。近年台北市文化局與民間團隊合作、推動「老房子文化運動」，將過去美軍活動的舊建築悉數修復保存。關關此次帶大家來到的是「美軍俱樂部」，過去在台美軍和眷屬，經常在這裡放鬆跳舞、游泳休憩，經過整修後，現在進駐有著濃濃美國鄉村風味的餐廳。屋內主要紅磚建材保持原樣，自然採光的天花板更是過去就有的設計，坐在沙發區還能欣賞戶外花園，山櫻花盛放的時候，這裡更是一位難求的「櫻花特座」。

不過，這間餐廳的秘密景點原來是在「屋頂」！關關沿著階梯扶搖而上，發現餐廳上方是個超寬闊觀景平台，大屯山、紗帽山和七星山就在眼前排排站，一旦出現高高掛在頭頂的彩虹，由下往上拍就能捕捉絕美大景，網美看了都被美哭～





▲在修復後的老屋大啖美式餐點，用餐超有fu！

冬遊攻略5>> 金氏紀錄彩虹底加！文大後山看飽看滿

冬遊陽明山，最後怎麼能錯過適合追彩虹、又是夜景熱點的「文化大學」呢！其實陽明山的冬季限定彩虹，一直是當地人和文大生心照不宣的秘密美景，2017年11月，文化大學大氣科學系副教授周昆炫和團隊更是在學校上方和陽明山背風側，觀測到一條大且清楚的彩虹，從清晨高高掛到下午，總計維持9小時，打破英國紀錄，更獲得金氏世界紀錄認證。不久前觀傳局與迪士尼合作的捷運彩繪列車，更把陽明山彩虹畫在列車上，吸引外國遊客也到文化大學追彩虹。

周昆炫副教授表示，文化大學後門周邊就是很推薦的欣賞地點，而且運氣好的話，一早就有彩紅出現在西南面，下午的彩虹則會出現在東北面，但不管出現在哪個方位，夢幻亮麗的彩虹總能一秒吸住大家的眼球和鏡頭。有人說「看到彩虹就會得到幸福」，想在2019抓住被祝福的機會，就跟著關關的冬遊輕旅行路線，一遊陽明山！

▲2017年追到金氏世界紀錄彩虹的網友都羞喊：「一定會幸福！」



-陽明山彩虹季 期間限定 -

現在到陽明山玩，上傳你到陽明山的彩虹照或與彩虹小物合照，就有機會可以獲得iPhone等好禮喔！

活動官網：https://events.ettoday.net/activity/yms2019



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