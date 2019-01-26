草坪頭櫻花季26日開跑！「櫻花水池」映襯山巒超有詩意

點評：好美的風景！！





▲草坪頭櫻花季於今（26）展開，延續至3月初都能賞花。（圖／IG@cwenduan_chen提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

片片粉紅花瓣掉落水面，鋪蓋成整面櫻花池，是南投著名賞櫻勝地草坪頭的獨特景緻！一年一度的信義鄉草坪頭櫻花季於今（26）展開，園內4千多株櫻花樹已陸續綻放，想避開春節擁擠人車潮，現在就可以出發。





▲南投草坪頭位在約1,300公尺山上，廣植約4000棵櫻花樹。

南投草坪頭位在約1,300公尺山上，廣植4000棵山櫻花、河津櫻、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、李花、杏花、桃花，加上茶園的面積估計有50公頃，洋紅色山櫻花、純白色李花相映成趣，穿插在高低起伏的茶園及山巒間，勾勒出初春最美的風景。

▲每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白與翠綠茶園相襯映，美不勝收。

今年信義鄉櫻花季設定在1月26日至3月3日間，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白與翠綠茶園相襯映，美不勝收，尤其是必拍的「櫻花水池」，不同角度拍攝各有特色，吸引各方攝影好手前來取景，廣大的腹地可以慢慢逛上2個小時。

▲廣大的腹地可以慢慢逛上2個小時。



草坪頭櫻花季至今已邁入第9個年頭，有鑑於新春期間人潮湧進，恐會造成交通壅塞問題，信義鄉公所將進行交通管制，假日前往的民眾，需將車子停放於草坪頭入口前方約1公里的愛玉橋旁空地，搭免費接駁車往返；接駁車目前安排從2月5日至3月3日，時間從早上8點到傍晚5點之間。

▲草坪頭櫻花季自去年起，一般民眾需酌收50元清潔費。



此外，為維持草坪頭環境品質及園區永續，除了信義鄉民、身障人士暨陪同照顧者1人、持卡志工、學齡前兒童、台大實驗林員工及洽公人員之外，一般民眾需酌收50元清潔費。





▲南投信義草坪頭櫻花季每年都吸引30萬人朝聖。（圖／翻攝自飛翔在天際粉絲專頁，請勿隨意翻拍，以免侵權）



2019草坪頭玉山觀光茶園櫻花季

日期：1月26日至3月3日

位置：南投縣信義鄉同富村太平巷

費用：酌收清潔維護費一人50元