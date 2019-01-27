土城也有超夯爆漿芋頭酥！餅皮酥脆、芋泥軟綿

點評：金沙口味太誘人了><

▲原本在中壢相當知名的傅伯伯脆皮芋頭酥現在到新北市土城開店了。（圖／Irene Chen提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在中秋節的時候送禮的芋頭酥、喜宴的時候有芋頭做成的點心，夜市會賣的芋頭餅、便利商店找得到的芋頭冰，只要哪裡新出芋頭款商品就會看到芋頭控的身影，而Irene Chen這次要帶大家一起去吃的就是IG上已經超紅的「芋頭酥店」！

▲▼除了原味芋頭酥之外，還有販賣結合餅乾的芋頭餅及不同內餡的口味。

早就是IG美照常客的傅伯伯脆皮芋頭酥原本是開在中壢，但現在，雙北人前往土城就能吃得到了！Irene Chen提到，新開在土城的傅伯伯脆皮芋頭酥是小攤位，因此要去的人若是騎車或開車，記得要放慢車速，否則很容易就錯過了。而店家販賣的是以芋頭酥跟地瓜酥做變化，口味則分成原味或是各種內包餡料，在菜單上所寫的「芋頭餅」跟「地瓜餅」則是用兩片餅乾夾芋泥再進行油炸。

▲▼現點現炸的芋頭酥吃起來不會有放久再回炸的乾硬感。

Irene Chen說，這個傳統的芋頭餅吃起來是既熟悉又懷念，餅皮的部分炸得十分酥香，一咬就會應聲碎裂，而芋頭則是軟綿不會過乾，甜度也剛剛好，而且店家現點現榨，吃的時候就不會有放太久再回炸的乾硬感。在爆漿起司口味的芋頭酥外頭會點上紅點做區分，而整顆芋頭直接油炸外層的酥脆並沒有過厚的麵衣感，而芋泥同樣軟綿但因為有加入起司，除了牽絲還帶有Q彈。

▲▼起司與金沙口味都是內餡會爆漿，芋泥的部分則是吃起來十分軟綿。

另外，Irene Chen還品嘗了金沙口味，爆漿的金沙像瀑布般流出，鹹甜交織的味道完全不膩口！一份3顆原味的芋頭酥價格為50元，不同口味則有不同的數量，如果是選擇餅類的話則可以混搭。下次午茶時間，不妨換換口味試試芋頭酥吧。