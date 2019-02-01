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喝咖啡也能露營！苗栗親子景觀咖啡廳　彩色木屋超可愛

點評：感覺很美耶!
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▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲苗栗DOO COFFEE的彩色小木屋。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

過年假期快到了，想帶小孩出遊，卻不知道去哪裡玩嗎？不妨來苗栗走走吧。在苗栗公館的山上，有一家山間咖啡廳，除了餐廳之外，裡面還有民宿、露營區和兒童遊戲區。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

外面的草皮很適合跑跳和拍照。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲園區圖。

位於山上的Doo coffee，占地廣大，主要分為5個區域，除了咖啡廳之外，還有營本部、營火區和戲沙區等等。咖啡廳的外觀是一座玻璃屋造型，還有觀景台可以欣賞美景，外面的草皮還有愛心花圈給人拍照。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲愛心造型花圈。

用餐區分為室內和戶外，室內用餐區坐位多，且建築採用大片透明落地窗設計，採光極佳，在室內用餐也能欣賞戶外景觀。在室外則可以吸收溫暖的陽光並更近距離貼近美景。且在餐廳內還能常常看到兩隻法鬥店犬的蹤影。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲室內用餐區。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

店狗小法鬥。

另外一邊則有提供旅人紮營的露營區，一旁則是兒童遊樂區，有小溜滑梯和沙池，甚至還有滑草場地，小朋友除了在草皮上奔跑放電之外，也能來這邊玩耍。若是不想自己搭帳棚，園區內也有幾間彩繪小木屋，讓遊客直接體驗入住山林中的樂趣。

▲苗栗DOO COFFEE。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供）

▲滑草區。

Doo coffee除了是親子友善空間外，也是寵物友善餐廳，只要牽繩也能帶自家毛小孩一起來吃飯。要注意的是前望園區的產業道路狹小，要注意行車安全，到達後須依指示路邊停車之後再步行一小段路前往咖啡廳，也可停放於營本部的停車場。

苗栗公館Doo coffee景觀咖啡廳
地址：苗栗市公館鄉北河村北河21號
電話：037-225252
營業時間：11:00～20：00

關鍵字： doocoffee 咖啡 露營 公館 苗栗 旅遊情報 苗栗旅遊

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