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墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星

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▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

▲墾丁四重溪的低光害秘境，可以欣賞絕美星空！（圖／《I Taiwan Life玩樂創意》提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

到墾丁四重溪不只能泡湯，還能露營、賞絕美星空！《I Taiwan Life玩樂創意》在「旅遊超爽的！」社團推薦一個位在四重溪的隱藏版露營區，同時也是馬術俱樂部，除了可以體驗野營、自然生態、動物互動，也是觀賞星空的絕佳景點，「冬季大三角」清楚可見，夏天也能看到銀河、流星從天際劃過，超級夢幻。

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

▲▼園內可以露營，也提供遊戲區、體能競技區等。

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

這座位在四重溪的悠客驛境露營區，擁有自然的山水美景以及清新空氣，能近距離欣賞溪流、山林、田野的景致，除了可以紮營，還有兒童遊戲區、體能競技區、野外會議室、沙坑及戲水區、運河釣魚區等等，設施十分豐富，每兩個帳篷就有一個水槽和插座，相當便利，很適合想親近大自然的旅客。

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

▲▼除了可以玩設施、盪鞦韆，還有運河釣魚區能體驗垂釣樂趣。

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

其中兒童遊戲區有翹翹板、盪鞦韆等；而體能競技區適合年齡比較大的小朋友來體驗，有平衡木、攀繩、跳板等，運河區的釣魚體驗也十分有趣，釣到的魚可以煮來吃，這兒的魚在四重溪溫泉水中生活，肉質軟嫩無腥味，美味讓人驚艷。

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

▲▼此外這裡的夜空十分乾淨，可以欣賞絕美星空！

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

除了露營，這裡同時也是欣賞或拍攝星空的絕佳秘境！天氣好的時候，夜空很乾淨，能清晰見到獵戶座等星座在頭頂上方，現在也能清晰見到冬季大三角；而夏天可清楚拍攝到銀河，也能觀賞到流星劃過天際的夢幻場景。

他們也分享拍攝星空的秘訣：「攝夜景、星空所耗費的時間遠比白天光線充足的時候來的多，在拍攝的過程也需要腳架讓相機穩定不晃動，以做長時間曝光。拍攝星空時，在曝光時間、ISO數值的掌握也非常重要，正確的比例調整，才不會讓星星拉線拖尾、畫質不佳、噪點太多。」

▲▼ 墾丁四重溪星空秘境！隱藏版露營地能看銀河、賞流星（圖／I Taiwan Life玩樂創意）

▲夏天能看見銀河，還有機會欣賞流星劃過天際。

I Taiwan Life玩樂創意：部落格粉絲團

悠客驛境露營區、悠客馬術渡假村
地址：屏東縣車城鄉統埔路23-1號
電話：(08)882-1132

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 墾丁旅遊 四重溪 屏東旅遊 露營旅遊 I Taiwan Life玩樂創意 悠客驛境露營區 悠客馬術渡假村 達人旅遊 星空

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