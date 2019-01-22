ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台首座汽車觀光工廠限平日免費參觀！難得一見的生產線

點評：趁著放長假快點預約！
ETtoday旅遊雲

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲位在苗栗三義的車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

除了台北京華城的BabyBoss能讓小朋友體驗各行各業的工作過程，便利商店、速食餐廳也都有推出一日店長的活動，目的是希望讓小朋友認識不同工作也達到寓教於樂的效果，而虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記就到了苗栗一家汽車觀光工廠，帶著全家大小一起深入了解汽車的製作！

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼現場會有導覽人員發放耳機進行解說。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

位在苗栗三義的裕隆汽車廠「車之道體驗中心」已經正式開放，虎虎龍龍和珍太妃提到，裡頭提供全程免費參觀、導覽的服務，更可以深入生產線參觀製作過程，而且還是全台首座汽車觀光工廠。

虎虎龍龍和珍太妃表示，廠區相當大，因此在體驗中心的大門口會有遊園車接送遊客，而進到車之道體驗中心裡，第一個會看到一輛看似還未完工的展示車，但這是結合了VR科技所設計的關卡之一，在中心裡會有五個闖關體驗讓小朋友進行互動，虎虎龍龍和珍太妃介紹，每關都是為了收集汽車零件以致能完成一開始所看見的未完工展示車。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼廠區會有遊園車接送，沿途可以看到生產中心的零件運送。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼體驗中心裡有多項體驗，包括結合VR科技的闖關。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

另外，虎虎龍龍和珍太妃說，還有一關是讓大家欣賞安全氣囊的彈出保護作用，了解在車子中安全氣囊是否真能達到保護，更理解遵守交通規則的重要性。而在另一邊生產製造區的部分因為無法拍照攝影的，虎虎龍龍和珍太妃說明，裡頭是可以參觀車輛的生產關卡，可以見識到高科技產業，像是裝載著零件的軌道車如何自動發送到各個生產站等等，也認識到生產部花多久的時間完成一輛車。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼另外還搭上展示車體，欣賞安全氣囊的彈出保護作用，了解在車子中安全氣囊是否真能達到保護。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

虎虎龍龍和珍太妃也提醒，由於生產部門只有平日有上班，所以預約參觀也是僅限平日，想要更清楚汽車的故事和「車生」，不妨趁著寒暑假的到來到車之道體驗中心參觀！因為進入生產製造區是無法拍照攝影的，所以無法在此跟大家分享汽車製造的現場畫面，這部份就留給大家親臨現場來體驗！

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

▲▼由於生產部門只有平日有上班，所以預約參觀也是僅限平日。

▲▼苗栗車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

車之道體驗中心

地址：苗栗縣三義鄉尖豐公路39-1號
電話：03 787 1801#2888
營業時間：09：00～16：00 週六日休息（須線上預約）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記 車之道體驗中心 苗栗旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

推薦閱讀

山中盪鞦韆、看銀河！苗栗森林系露營地還有鱒魚兩吃

苗栗炮仗花開了！提早朝聖黃金瀑布花海　最美花期一個月

苗栗隱藏景點！歐風玫瑰莊園免門票　一萬多株玫瑰綻放到1月

苗栗放風新景點！「橙香隧道、森林玻璃屋」門票全額折抵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台鐵6座臨近太平洋秘境車站

台灣第一座室內常溫滑雪場！

中和期間限定小型遊樂園

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

嘉義中埔落羽松秘境成絕響！

業者出錢！花蓮旅遊補助延長至6／28

曼谷最好喝的咖啡！喝過念念不忘

台北「巨型史迪奇」限定店超好拍

全台最大向日葵迷宮27日開園

貓咪造型雞蛋糕有100公分起司絲

熱門行程

最新新聞更多

全台首座汽車觀光工廠限平日免費參觀

高雄冷景點　戰功彪炳軍機都在這

長灘島20家美食吃透透攻略！

中和期間限定小型遊樂園

全台唯一可以看火車喝咖啡的星巴克新豐..

曼谷最好喝的咖啡！喝過念念不忘

桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿！

高雄草衙道「紫色花海節」超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366