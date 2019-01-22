全台首座汽車觀光工廠限平日免費參觀！難得一見的生產線

點評：趁著放長假快點預約！

▲位在苗栗三義的車之道體驗中心。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

除了台北京華城的BabyBoss能讓小朋友體驗各行各業的工作過程，便利商店、速食餐廳也都有推出一日店長的活動，目的是希望讓小朋友認識不同工作也達到寓教於樂的效果，而虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記就到了苗栗一家汽車觀光工廠，帶著全家大小一起深入了解汽車的製作！

▲▼現場會有導覽人員發放耳機進行解說。

位在苗栗三義的裕隆汽車廠「車之道體驗中心」已經正式開放，虎虎龍龍和珍太妃提到，裡頭提供全程免費參觀、導覽的服務，更可以深入生產線參觀製作過程，而且還是全台首座汽車觀光工廠。



虎虎龍龍和珍太妃表示，廠區相當大，因此在體驗中心的大門口會有遊園車接送遊客，而進到車之道體驗中心裡，第一個會看到一輛看似還未完工的展示車，但這是結合了VR科技所設計的關卡之一，在中心裡會有五個闖關體驗讓小朋友進行互動，虎虎龍龍和珍太妃介紹，每關都是為了收集汽車零件以致能完成一開始所看見的未完工展示車。

▲▼廠區會有遊園車接送，沿途可以看到生產中心的零件運送。

▲▼體驗中心裡有多項體驗，包括結合VR科技的闖關。

另外，虎虎龍龍和珍太妃說，還有一關是讓大家欣賞安全氣囊的彈出保護作用，了解在車子中安全氣囊是否真能達到保護，更理解遵守交通規則的重要性。而在另一邊生產製造區的部分因為無法拍照攝影的，虎虎龍龍和珍太妃說明，裡頭是可以參觀車輛的生產關卡，可以見識到高科技產業，像是裝載著零件的軌道車如何自動發送到各個生產站等等，也認識到生產部花多久的時間完成一輛車。

▲▼另外還搭上展示車體，欣賞安全氣囊的彈出保護作用，了解在車子中安全氣囊是否真能達到保護。

虎虎龍龍和珍太妃也提醒，由於生產部門只有平日有上班，所以預約參觀也是僅限平日，想要更清楚汽車的故事和「車生」，不妨趁著寒暑假的到來到車之道體驗中心參觀！因為進入生產製造區是無法拍照攝影的，所以無法在此跟大家分享汽車製造的現場畫面，這部份就留給大家親臨現場來體驗！

▲▼由於生產部門只有平日有上班，所以預約參觀也是僅限平日。

車之道體驗中心

地址：苗栗縣三義鄉尖豐公路39-1號

電話：03 787 1801#2888

營業時間：09：00～16：00 週六日休息（須線上預約）