小販出頭天！每天限量200碗　新加坡獨創拉麵登上米其林

▲熟食中心裡的小販A noodle story超好面。

記者于佳云／新加坡報導、周書羽攝影

多數人對於街頭小吃或市場小販都有些刻板印象，總覺得「小販」就得和「便宜」、「不乾淨」、「食材普通」打上等號。但在新加坡的熟食中心裡，除了有官方認證評分、乾淨整潔的環境，這裡的小販還一點都不普通。

▲老闆獨創的新加坡乾拉麵。

還不到用餐時間，A noodle story超好面攤位前已陸續有客人上門詢問準備點餐，更別提用餐時段大排長龍等著飽餐一頓的隊伍。這間專賣新加坡拉麵的小販，自2016年獲得米其林必比登推薦後成了廈門熟食中心裡最熱門的排隊美食，一天營業時間不到5小時卻可以賣上200碗拉麵，而不管是平日假日也就賣這200碗，限量的好滋味，撲空只能「明天請早」。

▲使用新加坡人偏愛口感較硬的麵條。

幾年前，日本拉麵在新加坡蔚為流行，A noodle story老闆之一邱松銘看準這股風潮，研發了新日合壁的新式拉麵，配合新加坡人愛吃乾麵的口味，用較有口感的撈麵做麵體，拌入日本昆布粉和蝦米，再搭配低溫烹調36小時的西班牙三層豬肉、特製港式炸雲吞、炸馬鈴薯蝦捲和日式溏心蛋，融合了新加坡、日本和香港元素，也把新加坡的多元文化都放進這碗麵裡了。

▲一碗麵中有來自多國的料理元素。

在熟食中心裡賣一碗最貴要15塊新幣的拉麵可是開了當地人眼界，但不管是米其林的肯定還是吃麵的客人臉上的笑容都證明了這碗新式拉麵的不凡。因為老一輩的退休，現在要年輕人在新加坡經營小販是更不容易，但邱松銘就想靠自己的理念和手藝證明，新加坡有多采多姿和豐富的小吃，而這些美食的價值不該被受限於高檔餐廳，更不該被貼上標籤。

▲A noodle story創辦人Ben Tham（左）和Gwern Khoo（右）。

A noodle story超好面

地址：7 Maxwell Rd, 01-39（廈門熟食中心內）

營業時間：11:15-14:00、17:30-19:30

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