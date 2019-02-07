彩繪稻、沙灘秘境、溫泉全包！屏東療癒2天1夜小旅行這樣玩

▲屏東綵燈節萬年溪燈海摩天輪。（圖／屏東縣政府提供）



旅遊中心／綜合報導

屏東2019年超精采，除了每年必朝聖的浪漫屏東綵燈節已亮燈、屏東熱帶農業博覽會的彩繪稻田已在風中搖曳，今年台灣燈會也在屏東，各式各樣的活動慶典讓遊客從海邊玩到山林，從白天玩到夜晚，一起來規劃不一樣的屏東輕旅行吧。

＊落山風藝術節

日期：10月26日～2019月3月3日

交通：國道3號往南，開車至424號-南洲交流道 ↔ 沿省道台1線 (往南) ↔ 台26線 (往南) ↔ 抵達屏東縣車城鄉海口港 → 台26線 (往南) 抵達龍磐公園

▲落山風藝術節將持續到3月。（圖／取自《落山風藝術季》官網）



恆春的落山風是台灣獨有的自然氣候，秋冬強勁的風吹過沙灘、吹過小港漁村，吹出恆春半島的特殊地理環境與人文堅韌，以落山風為主題，屏東縣政府首次舉辦落山風藝術季，邀請請藝術家依山傍海打造出30件隨風而動的藝術作品，像是用8萬隻竹籤打造漸層水色稻浪，無人沙灘變身夢幻秘境會一直美到3月3日。

＊四重溪溫泉季

地址：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

▲四重溪溫泉晚上夢幻燈海。（圖／屏東縣政府提供）



冬天就是要泡湯，今年全台最美的溫泉就在屏東，四重溪溫泉當地有名的泡湯勝地，整個溫泉公園以日式建築風格為主，今年最大亮點就是夜間的薰衣草夢幻紫色燈海，大片紫色星光鋪滿整座公園，浪漫滿分，此外，官方還設計了櫻花泡腳池，將櫻花瓣投影撒入泡腳池中、步道上，讓遊客宛若置身在櫻花樹下，非常適合情人約會。

＊2019屏東熱帶農業博覽會

日期：1月29日起至2月17日

費用：免門票

▲2019屏東熱帶農業博覽會豬年彩繪稻田。（圖／屏東縣政府提供）



2019屏東熱帶農業博覽會展期20天，今年共規劃設置瓜果長廊、迎春花海、水產館及水果樂園等27個特色主題區，每年最吸睛的彩繪稻田搭配豬年主題，五色彩繪稻拼出兩隻小豬可愛稻田及百步蛇等圖騰，另外，現場還可以帶寵物入園，且通通免門票。

＊屏東綵燈節

地點：萬年溪河段從勝利路段一直到和生路段

▲屏東綵燈節萬年溪燈海。（圖／屏東縣政府提供）



屏東綵燈節率先在屏東市萬年公園歡喜點燈啟動，2019年綵燈節以彩虹為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，讓萬年溪宛如城市的璀璨星河，閃亮屏東夜空，今年綵燈節擴大到萬年溪市區全線，包括勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起到3月3日為止。

▲屏東燈會10大遊程。（圖／取自2019台灣燈會在屏東精選行程）



除了以上推薦景點，若不知如何安排景兩天一夜或四天三夜的遊程，可以參考「2019台灣燈會在屏東精選行程」免費網站，涵蓋屏東境內86個精選景點體驗屏東之美。點開官網遊客可以看到屏東包山包海的10大遊程，每個景點都有細細規劃還有地圖可查詢，農漁村體驗、風土食味美食饗宴、原住民與客家深度文化之旅、山海溫泉、海島風景依各人興趣選擇。

*2019台灣燈會在屏東精選行程：點此。