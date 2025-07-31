王品「肉次方」南京東店8/8開幕　598元起燒肉吃到飽

▲肉次方台北南京東店8/8開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」全台第9家、台北市第2家店「南京東店」，將於8月8日開幕，即日起開放訂位。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方目前全台有8家店，其中新北市有板橋江子翠店、新店民權店兩家，台北市僅有品牌首店、位於西門町的峨眉店。不過，王品在已歇業品牌「朝粥幫」舊址開設肉次方台北南京東店，8月8日開幕，即日起開放訂位，以後燒肉控又多了一家店可以吃到飽。

此外，搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店，另外7家門市都適用。

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時延長到8月底。（圖／馬辣集團提供）

另外，熊一燒肉台大店5月初推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點，原本7月31日結束，不過馬辣集團透露將延長到8月31日，想大飽口福的民眾要把握最後一個月的時間。業者提醒，午餐不限時活動無法跟壽星、證件對對碰優惠活動併用。