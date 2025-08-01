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住六福莊5999元只賣7天！含樂園票、早餐　加碼第3、4人免費

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

住全台唯一生態度假旅館機會來了！關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，只賣到8月7日止，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起，含早餐2客、六福村水陸雙樂園兩日入園手環，以及非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽活動，比先前母親節專案7,676元+10%更划算。

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

▲雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起，第3、4位旅客免費入住。（圖／業者提供）

關西六福莊為亞洲第一座以自然生態與草食性動物為景觀設計的生態度假旅館，為了歡慶六福村46周年，特別推出「暑假限定快閃專案」，5,999+10%起就能入住剛果藍天客房，享有每日2客豐盛的活力早餐，同時贈送兩日無限制進出六福村水陸遊樂園手環2條。更令人驚喜的是，此專案加碼第3、4位旅客免費入住（不含專案內容）。

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

▲爸爸在入住期間穿動物圖案/紋路的服裝，或配戴具有動物元素的飾品，即可現場獲得價值300元的餐飲商品抵用券一張。（圖／業者提供）

業者說明，活動期間旺日（周五、周日）及暑假平日（暑假周一至周四）都不需要加價，可以彈性規劃假期。該住房專案開放8月1日至9月7日期間的入住。

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

▲▼300元抵用券可在1樓好望角餐廳/開普敦商店，或在全新改裝完成2樓的Phoenix餐廳消費抵用。（圖／業者提供）

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

此外，同步推出「爸」氣加碼活動，凡是爸爸在入住期間穿著動物圖案/紋路的服裝，或配戴具有動物元素的飾品，即可現場獲得價值300元的餐飲商品抵用券一張，可在1樓好望角餐廳/開普敦商店，或在全新改裝完成2樓的Phoenix餐廳消費抵用。

▲關西六福莊今（1日）起驚喜推出「暑假限定快閃專案」，雙人入住「剛果藍天客房」5,999元+10%起,六福村。（圖／業者提供）

▲Phoenix餐廳集結在地小農與非洲元素，讓旅客品嘗環球美饌，包含現沖牛肉湯、現切爐烤牛排等。（圖／業者提供）

若只想去樂園暢玩，因應六福村主題樂園邁入46周年、父親節在即，自8月8日到8月10日限時3天，爸爸都能免費入園。業者提醒，需要爸爸與子女共同入園，並出示身分證，搭配子女身分證/戶口名簿，或其他有照片證明親子關係，爸爸即可享受免費入園優惠（子女需搭購票一同入園，購票來源不限制平台）。

▲台北艾麗酒店 LA FARFALLA父親節菜色,豪華客房。（圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供）

▲▼台北艾麗酒店豪華客房；LA FARFALLA父親節菜色。（圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供）

▲台北艾麗酒店 LA FARFALLA父親節菜色,豪華客房。（圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供）

另外，看好大巨蛋效益及中華職棒球季開打熱潮，台北艾麗酒店即日起推出「艾聚蛋」住房專案，凡持大巨蛋活動票根，於活動當日或前後三天預訂入住，即可享豪華客房每晚6,000元+15.5%優惠，旅客可依現場房況選擇免費升等房型，或是延遲一小時退房等兩項加碼禮遇。凡於入住期間至LA FARFALLA餐廳用餐，可再享指定飲品兩杯免費。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 父親節 暑假限定快閃專案

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