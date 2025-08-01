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大茗X莫恩先生推「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」　每日限量100份

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

▲大茗攜手莫恩先生推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「大茗本位製茶所」攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」，鐵觀音布丁淋上香氣十足的酪梨奶蓋，底層搭配酪梨生乳捲，打造雙重濃郁口感，即日起至8月17日限時快閃開賣，每日限量100份，前100名消費者還可獲得超可愛吊飾、飲料免費喝等優惠。

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

▲酪梨奶蓋鐵觀音布丁底層是酪梨生乳捲。

「大茗本位製茶所X莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」，是以大茗招牌「酪梨奶蓋」為創意發想，選用特製鐵觀音生乳捲捲入酪梨奶霜做為底層，接著淋滿香濃酪梨鮮奶油，再放上整顆鐵觀音布丁，最後撒上椪糖脆增添口感，每份售價350元，即日起至8月17日於新光三越台北南西一館B2光之舞廣場快閃開賣，每日限量100份。

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

▲大茗期間快閃店在新光三越台北南西一館B2光之舞廣場。

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

▲酪梨插畫小吊飾只送不賣。

除外也找來擅長復古畫風的插畫藝術家「SIAO阿笑」以聯名甜點做為概念，推出只送不賣的「酪梨插畫小吊飾」，快閃期間前100位購買聯名布丁者即可免費獲得，憑吊飾上票券可免費兌換酪梨奶蓋紅玉飲品1杯，各門市皆可兌換，限於8月31日前兌換完畢。

▲▼CoCo推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo即日起推出全新超級果飲「紅果蘋安杯」。（圖／CoCo提供）

CoCo全門市即日起也開賣全新現打「紅果蘋安杯」，嚴選紅肉火龍果結合新鮮蘋果，加入檸檬汁提味，再放進超級食物奇亞籽，打造酸甜清爽、營養滿分的完美果飲，中杯售價69元，都可訂線上嚐鮮價59元。

8月11日起每周一各門市還可享「紅果蘋安杯特價49元」優惠，數量有限、售完為止，此優惠適用全台街邊店，商場店、特定門市不適用。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大茗本位製茶所 Mr.Moan莫恩先生 CoCo 聯名

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