ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搭高鐵免費送Uber抵用券　日本樂園門票買一送一

▲▼高鐵。（圖／Klook提供）

▲Klook推出買高鐵送Uber抵用券。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布，即日起至8月31日止推出限時「買高鐵送Uber抵用券」優惠活動，最高現賺230元，等於用原價購買高鐵票的同時，免費獲得一段接駁車資，不只縣市間移動更划算，搭配Uber解決交通最後一哩路。同時每周一、三、日也推出海外景點票券買1送1、下殺3折起優惠。

業者表示，此次優惠組合包含高鐵單程票、指定在地體驗，以及最高價值達230元的Uber乘車抵用券，限量發售、售完為止。以熱門路線「南港－左營」為例，單程票價1530元，與現場購票同價，還能額外獲得230元的Uber抵用券；若選擇「台北－台南」路線，票價1350元，額外贈送200元的Uber券。旅客完成購買後，抵用券將自動匯入Uber帳號中，無需額外操作即可使用。

▲▼Klook推景點門票買一送一。（圖／Klook提供）

▲▼今年新開的樂園門票均有買一送一優惠。

▲▼Klook推景點門票買一送一。（圖／Klook提供）

除了台灣國內交通優惠，Klook也同步推出暑假出國旅遊限時優惠，即日起至8月31日止，每周一、三、日提供不同主題活動：周一主打熱門景點買一送一，如沖繩最新開幕的JUNGLIA叢林樂園、日本長崎豪斯登堡米飛兔園區、日本環球影城加贈大阪萬博門票等；周三全站商品下殺3折起；周日則祭出全球行程、租車與體驗7折起，包括九州JR Pass與澳門水舞間表演等。

而Booking.com為歡慶「宜蘭國際童玩藝術節」30周年，也推出親子專屬優惠，即日起至8月17日止，凡透過平台預訂宜蘭合法旅宿並單筆消費滿新台幣2000元，即可獲贈童玩節門票1張，鼓勵旅客深度探索宜蘭、活絡在地經濟。

關鍵字： Klook 優惠快訊 日本旅遊 台南旅遊 高鐵 Uber

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

推薦閱讀

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

Potato Corner台灣首店菜單曝光

Potato Corner台灣首店菜單曝光

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

夏日國旅就衝這波！高鐵假期自由行、豐富行任你玩

夏日國旅就衝這波！高鐵假期自由行、豐富行任你玩

最新「高雄然一酒店」今開幕

最新「高雄然一酒店」今開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸

「拉拉山星樂園」觀星、生態導覽免費

宜蘭「台版藍湖」設免費泡腳區

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

台中火紅胖子修餐車宣布暫停營業

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

暑假住六福莊5999元起「只賣7天」

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

熱門行程

最新新聞更多

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

Potato Corner台灣首店菜單曝光

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366