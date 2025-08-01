搭高鐵免費送Uber抵用券　日本樂園門票買一送一

▲Klook推出買高鐵送Uber抵用券。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布，即日起至8月31日止推出限時「買高鐵送Uber抵用券」優惠活動，最高現賺230元，等於用原價購買高鐵票的同時，免費獲得一段接駁車資，不只縣市間移動更划算，搭配Uber解決交通最後一哩路。同時每周一、三、日也推出海外景點票券買1送1、下殺3折起優惠。

業者表示，此次優惠組合包含高鐵單程票、指定在地體驗，以及最高價值達230元的Uber乘車抵用券，限量發售、售完為止。以熱門路線「南港－左營」為例，單程票價1530元，與現場購票同價，還能額外獲得230元的Uber抵用券；若選擇「台北－台南」路線，票價1350元，額外贈送200元的Uber券。旅客完成購買後，抵用券將自動匯入Uber帳號中，無需額外操作即可使用。

▲▼今年新開的樂園門票均有買一送一優惠。

除了台灣國內交通優惠，Klook也同步推出暑假出國旅遊限時優惠，即日起至8月31日止，每周一、三、日提供不同主題活動：周一主打熱門景點買一送一，如沖繩最新開幕的JUNGLIA叢林樂園、日本長崎豪斯登堡米飛兔園區、日本環球影城加贈大阪萬博門票等；周三全站商品下殺3折起；周日則祭出全球行程、租車與體驗7折起，包括九州JR Pass與澳門水舞間表演等。

而Booking.com為歡慶「宜蘭國際童玩藝術節」30周年，也推出親子專屬優惠，即日起至8月17日止，凡透過平台預訂宜蘭合法旅宿並單筆消費滿新台幣2000元，即可獲贈童玩節門票1張，鼓勵旅客深度探索宜蘭、活絡在地經濟。