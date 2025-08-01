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台中燒肉名店「屋馬」首度參加美食展　現場開賣牛舌飯、牛肉麵

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲屋馬燒肉牛舌飯。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

台灣美食展今日在台北世貿一館登場，以「海鮮－鮮味款待」為主題，打造從產地到餐桌的海鮮饗宴，聚集30家美食的台灣好食館人潮最旺，其中首次參展的屋馬燒肉帶來了牛舌飯、牛肉麵與壽喜燒飯，而聰明鍋則開賣沙鍋龍蝦、酸菜粉絲煲。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣好食館每年都聚集全台排隊名店，今年共有30家參加。

台灣好食館每年都聚集全台排隊名店，今年共有30家參加，其中包括首度邀請台中屋馬燒肉、登上黃仁勳美食地圖的十二月粥品、健康與美味兼具的上善豆家、結合日本職人技藝的山海豆花，以及甫開幕即話題十足的聰明鍋。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲屋馬燒肉壽喜燒飯。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲美國安格斯嫩煎牛排。

第一次參展的台中屋馬燒肉，帶來招牌燒肉商品，有牛舌飯（200元）、牛肉麵（200元）、壽喜燒飯（200元），以及美國安格斯嫩煎牛排（150元）、西班牙伊比利豬肉排（150元）。業者表示，目前每款商品備貨量都有200份以上，如果不夠還能緊急叫貨，馬上從台中運上來。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲聰明鍋的沙鍋龍蝦。

聰明鍋是林聰明沙鍋魚頭今年2月推出的火鍋品牌，把傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，以個人火鍋的形式與自助飲料吧的方式呈現，今年首度參加美食展，主打沙鍋龍蝦（399元）、酸菜粉絲煲（150元），其他還有沙鍋魚排、沙鍋烏龍麵、經典沙鍋菜等，售價100元至160元。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲滬舍餘味生煎包。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲鮮蒸蝦仁肉圓。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲膳馨民間創作料理的川味酸菜魚。

此外，今年還有11家米其林必比登參加美食展，麻糬寶寶、東勢牛稼莊、阿文米粿位於交通部觀光署主題館，謝掌櫃虱目魚海鮮粥在台南館展區內（8/1限定），長盈海味屋攤位則在台灣農業館，滬舍餘味餐館、牛店精燉牛肉麵、羅家古早味、博仁堂、鮮蒸蝦仁肉圓、膳馨民間創作料理都在台灣好食館吃得到。其中，連續4年參加的滬舍餘味，吸取往年的經驗，今年準備7000顆，不怕吃不到。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲牛店精燉牛肉麵。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲長盈海味屋現煎的虱目魚菲力。

▲美食展台灣好食館 。（圖／記者黃士原攝）

▲麻糬寶寶。

關鍵字： 美食雲 美食展 屋馬燒肉 聰明鍋 台灣好食館

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