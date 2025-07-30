「拉拉山星樂園」8/2起開跑！觀星、生態導覽免費　即起開放報名

▲仰望拉拉山星空。（圖／桃園市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

森林中仰望星空銀河、走入自然步道，感受夜晚的生命脈動。桃園市觀旅局今年首度攜手桃園市觀光發展基金會，合推「拉拉山星樂園」夜間體驗，自8月2日起每周六、日展開，分別有巴陵鐵塔、拉拉山星空導覽，活動免費，限兩人以上同行，僅需先繳保證金，即日起開放線上報名。

▲巴陵鐵塔。（圖／桃園市觀旅局提供）



夏夜最夢幻體驗「拉拉山星樂園」要來了！活動於8月2日至9月28日每周六、日限定登場，每晚安排兩段主題導覽，由專業老師帶領進行觀星與夜觀，可以在森林中仰望夏季星空，探索銀河與星座的奧祕，同時走入生態步道、甲蟲館或巨木步道，近距離觀察昆蟲、青蛙與夜行動物，感受山林夜晚的生命脈動與靜謐。

▲巴陵雙橋休憩區免報名自由參加。（圖／桃園市觀旅局提供）



活動地點涵蓋巴陵鐵塔的360度全景觀星、享用拉拉山限定星空飲品跟活動專屬紀念好禮；巴陵雙橋休憩區免報名自由參加，在甲蟲館步道觀察北橫夜間生態。同時，今年也加入「拉拉山森林園區專場」，夜間開放國家森林遊樂區限定區域，讓民眾在巨木下仰望星辰，夜觀專場於8月22日、8月30日登場，採線上報名預約，報名完成可在導覽中享用拉拉山限定星空飲品，更可以獲得活動專屬紀念好禮，名額有限。

▲仰望拉拉山絕美星空。（圖／桃園市觀旅局提供）



針對8月29日七夕情人節，加碼推出兩天一夜「拉拉山星戀之旅」專案，將於8月29日至30日限定舉辦，囊括北橫角板山等多處景點，包括情侶採果體驗、七夕限定晚宴、巴陵鐵塔情人鎖祈願、星空導覽等橋段，含交通、住宿、活動、紀念好禮，活動每人1,799元，限25組，額滿為止。

巴陵鐵塔星空導覽

活動時間：每周六日 19:00–21:00，分為觀星＋夜觀兩段導覽

活動地點：巴陵鐵塔

報名方式：每組至少2人，採線上預約報名

另合作民宿亦保留名額，房客可透過民宿代為填寫表單預約

*未報名成功亦可現場參加，但無提供限定星空飲品及活動專屬紀念好禮

巴陵雙橋夜觀導覽

活動時間：每周六日 19:00–21:00，分為夜觀＋觀星兩段導覽

活動地點：甲蟲館、巴陵雙橋休憩區

報名方式：活動免報名，現場自由參加

拉拉山森林園區專場

活動時間：8/22、8/30 19:00–21:00，分為觀星＋夜觀兩段導覽

活動地點：拉拉山森林園區

報名方式：每組至少2人，採線上預約報名

以上三活動備註：

・建議年滿6歲以上參加

・報名需繳交履約保證金每組500元（一組兩人，請兩人一組報名），參加完畢後一周內退還465元（扣除35元金流手續費）

・未出席視同放棄，保證金將捐贈公益單位，不予退還

一起久久星戀之旅

活動時間：8/29~8/30

報名費用：每人1799元（含交通、住宿、活動、紀念好禮），限25組