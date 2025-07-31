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橫濱牛排平日午餐不限時再延長　8/28前「自助吧爽吃6小時」

▲橫濱牛排午間套餐。（圖／取自橫濱牛排官網）

▲橫濱牛排平日午餐不限時再延長。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

橫濱牛排平日午餐不限時日前宣布回歸，原本活動只到7月31日，不過品牌再加碼延長到8月28日，一樣是宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時僅限4家指定門市。（圖／取自橫濱牛排官網）

歡慶岡山樂購廣場店、桃園統領廣場店新開幕，平日午餐不限時活動原本只延長到7月31日，不過品牌日前加碼再延長到8月28日，一樣是宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用，民眾可從早上11點一路吃到下午5點，爽吃6小時。

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時延長到8月底。（圖／馬辣集團提供）

另外，熊一燒肉台大店5月初推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點，原本7月31日結束，不過馬辣集團透露將延長到8月31日，想大飽口福的民眾要把握最後一個月的時間。業者提醒，午餐不限時活動無法跟壽星、證件對對碰優惠活動併用。

熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

關鍵字： 美食雲 橫濱牛排 吃到飽 美食優惠

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