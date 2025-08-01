薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸　今日開放9月壽星預約

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」開放9月訂位。（圖／薄多義提供）

記者黃士原／台北報導

薄多義前年5月停止舉辦的「幾歲送幾隻雞翅」已在7月回歸，今日起除了接受本月壽星報名，同時也開放9月預約。

薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，原本2023年5月停止舉辦，不過上個月業者宣布活動重新回歸。

7月回歸的薄多義「幾歲送幾隻雞翅」活動，今日起除了接受當月壽星報名，同時也開放9月壽星預約。業者也提醒，當月壽星須本人到場，並須出示證件，每桌限兌換1次，若多人是壽星，僅以訂位時預約的1位壽星歲數計算，目前只接受電話或至門市預約，需提前3天完成，不接受網路預約、不接受當天報名。

▲德式豬腳。（圖／薄多義提供）

此外，薄多義父親節限定套餐即日起開賣（8/17截止），包含開胃點心任選2份、凱薩沙拉1份、薄多義派對拼盤PLUS 1份、主餐3道以及126元以下飲品任選4杯，售價2188元。主餐可選披薩雙響樂、青花椒炙燒鮮魷義大利麵、松露野菇燉飯或波隆納肉醬鳥巢麵等。凡點用父親節套餐，餐廳直接送豬腳或半雞1份（2選1）。

▲六扇門北市第2家分店今天正式開幕。（圖／六扇門提供）

另外，人氣連鎖鍋物「六扇門」繼去年底開出台北市首店後，第2家店落腳北投區，經過近2個月的試營運後，今日正式開幕，北投店當天特別推出限量200組「鍋物買一送一」。此外，六扇門與鬍鬚張合作推出聯名套餐，全台門市同步開賣。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。