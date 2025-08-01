ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸　今日開放9月壽星預約

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」活動。（圖／薄多義提供）

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」開放9月訂位。（圖／薄多義提供）

記者黃士原／台北報導

薄多義前年5月停止舉辦的「幾歲送幾隻雞翅」已在7月回歸，今日起除了接受本月壽星報名，同時也開放9月預約。

薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，原本2023年5月停止舉辦，不過上個月業者宣布活動重新回歸。

7月回歸的薄多義「幾歲送幾隻雞翅」活動，今日起除了接受當月壽星報名，同時也開放9月壽星預約。業者也提醒，當月壽星須本人到場，並須出示證件，每桌限兌換1次，若多人是壽星，僅以訂位時預約的1位壽星歲數計算，目前只接受電話或至門市預約，需提前3天完成，不接受網路預約、不接受當天報名。

▲德式豬腳。（圖／薄多義提供）

▲德式豬腳。（圖／薄多義提供）

此外，薄多義父親節限定套餐即日起開賣（8/17截止），包含開胃點心任選2份、凱薩沙拉1份、薄多義派對拼盤PLUS 1份、主餐3道以及126元以下飲品任選4杯，售價2188元。主餐可選披薩雙響樂、青花椒炙燒鮮魷義大利麵、松露野菇燉飯或波隆納肉醬鳥巢麵等。凡點用父親節套餐，餐廳直接送豬腳或半雞1份（2選1）。

▲六扇門北市第2家分店今天正式開幕。（圖／六扇門提供）

另外，人氣連鎖鍋物「六扇門」繼去年底開出台北市首店後，第2家店落腳北投區，經過近2個月的試營運後，今日正式開幕，北投店當天特別推出限量200組「鍋物買一送一」。此外，六扇門與鬍鬚張合作推出聯名套餐，全台門市同步開賣。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 薄多義 幾歲生日送幾隻雞翅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

推薦閱讀

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

Potato Corner台灣首店菜單曝光

Potato Corner台灣首店菜單曝光

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

夏日國旅就衝這波！高鐵假期自由行、豐富行任你玩

夏日國旅就衝這波！高鐵假期自由行、豐富行任你玩

最新「高雄然一酒店」今開幕

最新「高雄然一酒店」今開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸

「拉拉山星樂園」觀星、生態導覽免費

宜蘭「台版藍湖」設免費泡腳區

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

台中火紅胖子修餐車宣布暫停營業

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

暑假住六福莊5999元起「只賣7天」

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

熱門行程

最新新聞更多

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

沖繩侏儸紀樂園開幕！　竟被灌爆1分負評

Potato Corner台灣首店菜單曝光

文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

繼光香香雞跨界聯名坂本日常

兩人就能包棟的忘憂星空Villa！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366