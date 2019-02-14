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和自然融為一體的台南咖啡農場！咖啡公路上有祕密花園

點評：風景真的超好的
ETtoday餓勢力

▲台南大鋤花間咖啡農場。（圖／芥末黃芥末提供）

▲風景優美的大鋤花間。（圖／芥末黃芥末提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

位於台南東山區的175市道，由於沿途上有非常多間咖啡廳或是由咖啡農自營的小店，因此有著「咖啡公路」之稱。而在這條咖啡公路上，有一家和樹木融為一體的咖啡農場，稱滿著花草樹木，而參觀也不收門票。

▲台南大鋤花間咖啡農場。（圖／芥末黃芥末提供）

▲餐廳內處處綠意盎然。

來到位於咖啡公路上的大鋤花間，從停車場沿著小山坡往餐廳走，一旁都有可愛動物的鐵製燈籠裝飾。而用餐區也分成室內和戶外，戶外如果天氣好的時候可以看到超美的風景，甚至還能看到台灣海峽。

▲台南大鋤花間咖啡農場。（圖／芥末黃芥末提供）

▲戶外座位區天氣好時可以看美景。

大鋤花間從餐點到飲料都有供應，多種火鍋和套餐，冷熱花茶、果汁跟咖啡都有，也能來上幾片蛋糕在大自然中喝個下午茶。室內空間也有多面書櫃，上面也有許多書籍、漫畫，都可以自由借閱。如果客人不多，更能感受到這裡清靜的氛圍。

▲台南大鋤花間咖啡農場。（圖／芥末黃芥末提供）

書櫃上超多書都能借閱。

這裡的老闆原本在台北從事出版相關工作，但毅然放棄都市的日子，舉家搬到台南，並親自打造大鋤花間的一切，也希望店裡供應的食材到咖啡都能堅持著有機的理念，並希望到此的遊客也都能體認到一份對山林和大自然的熱愛與珍惜。

大鋤花間
地址：台南市東山區高原村高原109-17號
電話：(06)686-4350

關鍵字： 咖啡 自然 生態 大鋤花間 咖啡專題 東山 台南美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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