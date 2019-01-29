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太夯了！北投人才知的「啞巴餅」　由來竟是因老闆超忙　

點評：這個尺寸下午茶吃剛剛好！
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▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

▲位在北投市場裡的古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

靠著一種食物就讓老闆忙到沒空說話，甚至直接就把自己販賣的東西取名為「啞巴」，究竟會是什麼滋味，跟著領隊玩《旅遊超爽的！》介紹這家在地人才知道的、北投市場裡的在地美食，來晚就買不到了！

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

▲▼因為生意相當好，為了不過於疲憊，老闆一天只賣四小時。

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

在北投市場裡的古早味啞巴餅五十幾年前原本是在北投車站賣，跟著領隊玩提到，因為生意曾經好到每天四個小時就能賣出500多顆餅，老闆也沒空講話，於是，就乾脆取名為「啞巴餅」。而正好是下午茶時段開賣的啞巴餅，生意好到晚來就吃不到了。

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

▲▼分辨鹹甜口味的方式是觀察外表，比較大且也較圓為甜的。

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

總共有五種口味的啞巴餅，有鹹、甜兩種分類，鹹的包括原味、辣味還有韭菜，甜的則是紅豆及芋頭，跟著領隊玩也表示想要分辨口味是鹹還甜，就看外表比較大且也較圓就是甜的；另外他也說明，因為啞巴餅都是現包現做，炸的時候店家更分成了低溫及高溫兩鍋油炸，在過程中更要部斷旋轉才能均勻受熱。

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

▲▼以高麗菜為基底的辣味相當爽口、也十分開胃、韭菜口味搭配了冬粉和豆乾，和韭菜盒子頗為相似。

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

跟著領隊玩形容，啞巴餅吃起來就像炸過的水煎包，麵皮的部分帶有咬勁；以高麗菜為基底的辣味相當爽口、也十分開胃、韭菜口味搭配了冬粉和豆乾，與韭菜盒子頗為相似！喜歡在下午茶時段品嘗甜食的朋友，跟著領隊玩也建議可以選擇滿滿綿密芋泥的芋頭啞巴餅，一入口就充滿芋頭香氣！

▲▼北投古早味啞巴餅。（圖／跟著領隊玩）

▲綿密的芋頭口味十分推薦給喜歡甜食的朋友。

古早味啞巴餅
地址：112台北市北投區清江路25巷2-4號
營業時間：14：30－18：30

關鍵字： 跟著領隊玩 古早味啞巴餅 北投美食 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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