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北投市場銅板美食大蒐羅　五月天迷阿信最愛綿綿冰在這

點評：這麼大碗的牛肉麵跟男朋友吃最適合><
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▲北投傳統市場周邊有許多隱藏版店家，用銅板的價錢就能吃到超划算的美食

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲北投市場銅板美食大蒐羅。（圖片由小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊新聞／綜合報導

誰說在北投一定要花大錢才能吃好料？北投傳統市場周邊有許多隱藏版店家，用銅板的價錢就能吃到超划算的美食！部落客小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地就在社團《旅遊超爽的！》中分享這幾間北投市場的推薦好店，從正餐到甜點都有！

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲傳統的牛肉麵店，用餐時間連店外都坐滿人，推薦必加自製辣牛油。

粟家牛肉麵

店內有多樣小菜可以選擇，生意相當好，用餐時間需要排隊，一碗超大碗的紅燒牛肉麵只要180元，小芝芝說，這一碗的份量一個人一定吃不完。牛肉麵裡面有長條型的六大塊牛肉，口感有筋有肉，也不會太乾柴。小芝芝也分享，牛肉麵的湯頭不會很油膩，另外麵條也有許多種可以選擇，比較多人推薦的是家常麵，除了麵條的口味以外，網路上推薦粟家牛肉麵必加自製的辣牛油，不是讓人受不了的辣，建議可以先喝原湯再適量的加進湯裡，最後，小芝芝也說缺點是這家店相當難停車，因此開車用餐不太方便。

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲高記茶莊有許多飲料可以選擇，也都是古早的好味道。

高記茶莊

原味好茶系列包括紅茶、綠茶、烏龍茶和無憂茶（烏龍茶加綠茶），另外有販售袋裝，但袋裝就沒有辦法去冰和調整甜度。一大袋紅茶冰只要60元，可以直接把吸管插進塑膠袋內飲用。小芝芝表示，紅茶冰有濃濃的古早味，稍微偏甜了一點，不想要一次喝這麼多也可以購買一般的杯裝。

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲一大袋紅茶冰只要60元。

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲古早味北極熊綿綿冰，是五月天阿信的愛店。

北極熊綿綿冰

小芝芝介紹，這家有一款五月天迷必吃的綿綿冰口味，綿綿冰和霜淇淋融在一起，底下還有綠豆和花生口味的綿綿冰。店家所有食材都是真材實料，綠豆口味的綿綿冰還可以看到顆粒，花生口味則是沒有那麼濃郁。霜淇淋因為沒有其他添加物，所以拿到的沒多久就會開始融化，美味又沒有負擔。

▲▼北投市場銅板美食大蒐羅。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供）

▲因為沒有其他添加物，霜淇淋融化的速度較快。

粟家牛肉麵(總店)
地址:112台北市北投區永興路一段2號
電話:02 2893 7803

高記茶莊
地址:112台北市北投區新市街30號
電話:02 2896 3568

北極熊綿綿冰
地址:112台北市北投區中和街47號
電話:02 2891 2395

關鍵字： 粟家牛肉麵 高記茶莊 北極熊綿綿冰 北投市場 台北美食 銅板美食 台北美食 小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地 達人美食

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