南投親子庭園餐廳假日才營業　薄片披薩滿滿牽絲起司

點評：Pizza的牽絲超誘人！！

▲位在南投日月潭附近的親子餐廳約定幸福 Pizza & Coffee僅有假日才會營業。（圖／阿新愛玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

南投日月潭的夢幻湖景，前陣子就有國外名模在此被求婚，並將照片放上了社群網站，造成了相當大的迴響，對台灣人來說，去到日月潭遊玩，除了希望重返舊地能回憶當時，也期待發現新意，使旅程更為有趣。而阿新愛玩樂在《旅遊超爽的！》分享隱身在日月潭附近的一家親子餐廳兼具了景觀，販賣的手工窯烤Pizza更是阿新力推的菜色！

▲▼餐廳有戶外與室內座位區的選擇，也有提供玩沙區讓小朋友玩樂，家長可以坐在一旁提供的椅子等候。

▲▼餐廳有提供洗手區，讓小朋友玩完沙方便一旁清潔。

位在南投縣魚池鄉的約定幸福Pizza&Coffee就在日月老茶廠的附近，特別的是這家餐廳僅在假日營業，而且預約的客人也相當多，因此想要到這裡優閒度過休假的朋友記得要先訂位！阿新表示，整個餐廳的設計相當親近自然，沒有太多華麗的裝潢，在座位區的部分也有分成戶外和室內供顧客選擇，他也提到，室外的玩沙區是提供小朋友玩耍的，店家在上頭還設置遮陽布，一旁也放置座椅讓家長休息及看顧小孩。

▲以落地窗設計的餐廳，採光相當良好，也能一面用餐一面欣賞戶外景色。

▲▼現點現烤的Pizza是在戶外餐廳製作，且是以木材窯燒的方式。

阿新提及，室內餐廳是全面採用落地窗，讓光線透進裡頭，但有隔熱效果的玻璃也不須擔心餐廳會太熱，也正因為落地玻璃的設計，可以與親友一邊吃飯一邊閒聊外，還能欣賞外頭景色，可以說相當愜意。在餐點的部分，阿新最推薦的窯烤Pizza有雙拼的口味，這次他品嘗的是蒜香鹹豬肉及青醬海鮮總匯，以木材窯燒的Pizza就在戶外廚房現點現做，前者的鹹豬肉部分有先進行醃漬，讓蒜味充滿了鹹豬肉，後者的海鮮總匯配料頗為大方。Pizza的餅皮是薄片，咬下除了酥脆外，放上滿滿起司再經過烘烤，一拿起就牽起長長的起司絲，讓人邊取用邊忍不住吞口水，而薄片也較不容易吃膩，一不小心就一片接著一片的拿！

▲▼店內的Pizza是許多顧客必點菜色，也能選擇雙拼，一次吃到兩種口味。

▲除了Pizza，店家也有供應點心類、生菜沙拉及飲料等，可以選擇套餐的搭配或是單點的方式。

除了Pizza，店家也有供應點心類、生菜沙拉及飲料等，可以選擇套餐的搭配或是單點的方式，想一嚐美味的前提就是要注意餐廳只有在假日才營業，因此別選錯時間前往而撲空了！

約定幸福 Pizza & Coffee

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷2～5號

電話：0982-457172

營業時間：每週六日、國定假日或連續假期 11：00～18：00