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台北延吉街必嘗傳統早餐！網友大推酸豇豆蛋餅、獅子頭燒餅

點評：看了好餓啊!
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▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

獅子頭燒餅和酸豇豆蛋餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

說到了豆漿店，不外乎是很多人的宵夜或是早餐選擇，也是很多大學生熬夜的好朋友。但在台北延吉街的這家豆漿店，不賣宵夜只賣早餐，而且還有別家店吃不到的隱藏版口味。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲延吉街轉角的秦小姐豆漿店。

位於延吉街轉角的這家秦小姐豆漿店，琳瑯滿目的菜單看似與一般豆漿店無異，但是真正厲害的地方在手寫的隱藏版的菜單上。網路上大家超推的就是酸豇豆蛋餅、獅子頭燒餅兩種了。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲隱藏版菜單。

酸豇豆就是我們常聽到的長豆，經過調味醃漬而成。秦小姐的蛋餅走的是酥脆口感，表皮還帶一點微焦。厚實的蛋餅包著酸豇豆，吃在嘴裡除了餅皮和蛋的香氣之外，還帶有著酸豇豆微微的酸辣氣息，讓很多吃過的饕客念念不忘。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲表皮酥脆的酸豇豆蛋餅。

或許很多人都有吃過紅燒獅子頭，但是獅子頭燒餅可能很多人就沒吃過了！扎實又不失酥脆的燒餅，裡面夾著三顆獅子頭，吃起來鹹香鹹香的口感也讓人很容易一口接著一口，若再夾上一份蔥花蛋真的很有滿足感。不想要掉芝麻也可以換成蛋餅或飯糰，這邊的獅子頭也有單獨盒裝販售。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲獅子頭燒餅。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲盒裝販賣的獅子頭。

既然是豆漿店，這裡的豆漿也不能馬虎。秦小姐還有特別的杏仁豆漿，濃郁的杏仁香氣和豆漿結合帶來濃郁的口感，如果是杏仁控不要忘記來上一杯。

▲台北延吉街秦小姐豆漿早餐店。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲杏仁豆漿。

除了蛋餅和燒餅之外，涼麵、爆漿起司蛋餅也是熱門款。營業時間從清晨開始一直到下午，賣完就關門，想要嘗鮮的朋友記得不要太晚來以免撲空。

秦小姐豆漿店　
地址：台北市松山區延吉街7-6號
(捷運小巨蛋3號出口，步行約10分鐘)
電話：(02)25705589

關鍵字： 豆漿 獅子頭 燒餅 蛋餅 秦小姐 延吉街 台北市美食

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