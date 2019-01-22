2019台北旅展門票限時贈！國內外超低價旅遊任你挑

App小組／活動報導

『2019台北旅展』將於108年2月15日(五)至108年2月18日(一)在南港展覽館一館登場，集結國內外近百家廠商，共五大豐富展區等你逛！現在只要下載《ETtoday新聞雲》App，就有機會獲得『2019台北旅展』門票兩張，限時限量贈送還不快來搶！

【2019台北旅展】

展覽地點：南港展覽館一館

展覽日期：108年2月15日至2月18日

這次展覽集結了國內外各大旅行社、知名飯店、溫泉民宿、渡假村、遊樂園、美食伴手禮、一共近百家廠商共襄盛舉，本次展覽規劃成了五大展區，海外旅遊區、樂遊台灣區、旅遊用品區、觀光特產區、戶外休閒用品區，讓民眾可以在尋找自己逛展的目標時有更深入的了解。現場還有國內外旅遊行程限時特賣、機票住宿券、飯店餐券等超低價下殺，就是要讓你出遊輕鬆省荷包！

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◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月22日至1月25日 2359止。

◎得獎獎項：《2019台北旅展》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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