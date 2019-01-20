手掌大飯糰！永春市場隱藏版美食　豐富配料直逼便當

點評：吃一個可能就可以飽到下午～而且三角飯糰超方便攜帶

▲位在台北永春市場的大三角飯糰的超高CP值吸引許多人排隊購買。（圖／Ireneの吃喝玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

不管去哪裡玩，想要找在地人才知道的隱藏版美食，往傳統市場走就對了！Ireneの吃喝玩樂就在《旅遊超爽的！》分享了在信義區的永春市場中，有家傳說中的大三角飯糰，料多到就如同吃一個小便當一般，而且購買的人潮絡繹不絕，就跟著Irene一起看看飯糰的滋味究竟如何！

▲大三角飯糰攤位就在永春市場建築的外頭，遠遠就能看見一長條排隊人龍。

▲▼除了菜單上的單點口味，也可以選擇兩種主菜組合而成的綜合版。

這家排隊飯糰就位在永春市場內，但Irene提醒大家不要走進建築裡頭，因為攤位就位在建築外面的一樓，也不用擔心會找不到，她表示，遠遠的就會看見一長條排隊的人龍，正是「大三角飯糰」的所在地！Irene解釋，在店家的菜單上，單點的口味有9種，但是如果是綜合飯糰，就可以任意選擇兩種主菜做搭配，而這樣一份價格為60元。她形容，店家在一層白飯上鋪上了滿滿的餡料，再放上白飯，最後放入包裝紙中就完成了！

▲▼配料的部分除了選擇的主菜還會有豆干、小黃瓜或玉米，包好後會再白飯上撒上海苔粉。

Irene表示，一顆手掌般大的飯糰，內餡多到連白飯都包不住。而當天她們選擇的是鮮蝦的單點口味、豬肉+香腸及雞肉加花枝排的綜合飯糰；而每顆飯糰幾乎都會有菜酥、蛋、小黃瓜等，並撒上海苔粉，她也提到，如果不吃小黃瓜的人，也有玉米的選項可以做更換。在單點的鮮蝦飯糰裡，鮮蝦與芥末搭成的沙拉，淡淡的芥末味與微甜的鮮蝦沙拉，與玉米的組合相當契合！Irene也認為，雖然是芥末但整體並部會太過刺激，會是小朋友喜歡的口味。

▲▼如手掌般大小的飯糰，裡頭的配菜給的絲毫不手軟。

豬肉加香腸的組合相當有飽足感，毫不手軟的配料加入豆干與玉米，就像把便當濃縮成一顆飯糰，台味十足！雞肉與花枝排的海陸搭配讓Irene顛覆了對飯糰單調的印象，不乾柴的雞胸肉與炸好的花枝排，在軟嫩的炒蛋、清爽的小黃瓜等配菜搭起來，除了口味不會過重，吃起來也十分順口。

▲▼內餡十分豐富的飯糰相當有飽足感，就如同濃縮便當一般。

以白飯取代糯米做成的飯糰吃起來的負擔較小，而一顆單一口味只要50元的銅板價格CP值相當高，讓許多人就算排隊也要吃到！

大三角飯糰

地址：台北市信義區松山路294號（永春市場）

電話：0988372314

營業時間：11：00～14：00 16：00～賣完為止