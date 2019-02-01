日亞航台北-名古屋首航抵台　載客率破9成5

▲日亞航首班國際航班今抵台。（圖／AirAsia提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

亞洲低成本航空AirAsia旗下日亞航（AirAsia Japan）正式開航台北-名古屋直飛航線，首航班機今（1）日上午從名古屋抵台，AirAsia表示，這是日前首航「台北-大阪」航線後第二條從台灣直飛日本的航線，首航班機表現亮眼，承載率逾九成五。

▲桃機為首次來台的日亞航班機舉行灑水儀式。

AirAsia上月30日於桃園機場正式首航「台北-大阪」航線，今再次於桃園國機機場，迎接首次正式抵台的日亞航班機，AirAsia表示，日亞航於2015年7月於日本國土交通省航空局遞出營運許可申請，經過2年多的籌備，於2017年10月底開航首條國內線「名古屋-新千歲」，每日來回6班，而眾所期盼的第一條國際航線「台北-名古屋」，也終於於今日正式開飛。

▲AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星（右二）到場迎接首批旅客。

日亞航首航班機於今日07:55在名古屋中部機場升空，並於10:40分抵達桃園機場，由於農曆豬年即將到來，AirAsia員工特巧扮財神爺，迎接首批搭乘AirAsia來台的旅客，不但讓乘客爭相想從財神爺手中搶得新年2019好彩頭創意紅包，也想跟財神爺拍照分點喜氣。而搭乘首航班機前往名古屋的旅客，不但可以在現場抽紅包拿獎品之外，還可獲得並贈送來自日本名古屋的PINEDE彼內朵法式甜點，一起吃甜甜過好年！