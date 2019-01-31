AirAsia首條東北亞航線台北-大阪首航　歡慶票價1,299元起

▲桃園機場灑水慶賀。（圖／AirAsia提供，以下皆同）

記者于佳云／台北報導

AirAsia台灣第一條東北亞航線台北-大阪昨（30）日正式啟航，成為唯一以廣體客機A330-300營運「台北-大阪」航線的低成本航空公司，提供每航班367個或377個座位。為慶祝首航，AirAsia自2月4日起推出單程1,299元歡慶價，出發日可至3月30日。

AirAsia昨於桃園國際機場B8登機門舉辦首航儀式，並且在登機門設置大阪著名的固力果Glico跑跑人背板，邀請民眾拍照打卡，同時，AirAsia也準備了豐富的贈品給第一批前往大阪的旅客。AirAsia表示，台北-大阪首航班機載客率超過9成6，近期的航班也幾乎都是近全滿的狀態。

▲AirAsia推出首航歡慶價單程1,299元。

AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星表示，今天首航的「台北-大阪」航線是AirAsia首條前往東北亞的直飛航線，對我們來說非常具有意義。雖然這條航線競爭激烈，但我們的競爭優勢在於我們能夠提供超值的票價以及豐富的產品，包含屢次獲獎的豪華平躺座位、安靜區以及優質的Santan機上餐點，同時還能提供台灣人經大阪輕鬆轉接至夏威夷檀香山旅遊的選擇。

▲首航載客率達9成。

為慶祝首航，AirAsia特別推出台北-大阪首航歡慶價，特價期間為2月4日至2月10日23:59，可購買至2019年3月30日出發的機票，單程未稅1,299元起。

AirAsia利用延遠權飛航「吉隆坡-台北-大阪」，每週一、二、三、五共4班，該航線以A330-300營運。台北16：55出發，20：45抵達大阪；回程大阪22：00出發，23：55抵達台北。