星悅航空夏季班表出爐　飛名古屋、北九州單程票價2千8起

▲星悅航空更新夏季班表。（圖／鳳凰旅行社提供）

記者于佳云／綜合報導

星悅航空公告，將於1月24日（週四）台灣時間8:30起，開始販售北九州－台北（桃園）及名古屋（中部）－台北（桃園）兩航線的2019年夏季班表機票，適用搭乘期間自 2019年3月31日至2019年10月26日止。

星悅航空夏季班表航班時間調整為



北九州-台北

每週一至週六15：50起飛、17：20抵達

每週日15：25起飛、16：55抵達

台北-北九州

每週一至週六11：30起飛、14：50抵達

每週日11：20起飛、14：35抵達。

名古屋-台北

每週一至週六08：30起飛、10：40抵達

每週日08：20起飛、10：30抵達



台北-名古屋

每週一至週六18：10起飛、22：05抵達

每週日18：00起飛、21：55抵達

星悅航空目前推出「STAR COMET」票種，單程票價10,000日圓（2,800台幣）起販售，機票價格皆包含了30公斤托運行李和10公斤手提行李費用，另外機上亦提供依航線不同變換的日式機上餐點，機艙座位則為黑色皮製座椅，為提升旅客飛行的舒適度，星悅航空將A320原可容納180個座椅數縮減為150個，座位也更加寬敞。



詳情請參照星悅航空官網。