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不只豬肉！蛋糕上有草莓也不行　海關禁止入境食品規定

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▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲近期機場隨處能見防疫犬執勤身影。（圖／記者謝承恩攝）

記者陳涵茵／台北報導

非洲豬瘟疫情持續延燒防檢局拉高警戒，近期出國回台的遊客都會看到米格魯認真出勤，不過究竟哪些食物可以帶回台灣哪些不行還是有許多民眾分不清楚，其中有些雖食品可帶回台灣不過還是有數量限制，若不確定可上財政部關務署官方網站查詢，事前清楚做功課以免受罰。

根據動植物檢疫表示，旅客禁止攜帶鮮果實入境，若攜帶動植物或其產品，應向海關申報或向動植物防疫檢疫局申請檢疫，未依規定申報者將處新台幣3千元以上罰鍰。根據財政部訂定入境旅客攜帶應稅物品，與食品有關的部分，肉製品、活植物、生鮮產品與新鮮水果是絕對禁止。

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲非洲豬瘟疫區肉製品全面禁止。（圖／記者謝承恩攝）

簡單來說新鮮蔬果、植物種子、肉製品，肉乾、肉鬆等肉製品通通禁止，但果乾、罐頭、醃菜類等已加工過產品可攜帶，不過豬瘟疫區肉類罐頭已遭列入禁止名單中；生奶、鮮乳不可攜帶，有保裝的保久乳、奶粉則無問題；泡麵放寬限制後已可攜帶。另外，比較容易勿碰的地雷區就是甜點，舉例來說若國外買的蛋糕上有新鮮水果則不可攜帶回台。

數量限制方面，農畜水產品類限6公斤內，其中米、花生（限熟品）、蒜頭（限熟品）、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤，至於大陸地區的乾貨干貝、鮑魚干、燕窩、魚翅各限量1.2公斤，罐頭限量各6罐。

▲大排長龍的FLIPPER`S舒芙蕾鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲境外買的蛋糕若有新鮮水果也禁止攜帶。（圖／記者黃士原攝）

入境旅客所攜行李若符合規定無其他應申報事項，可選擇由綠線檯免申報檯通關，檢查關員會視情況抽驗，行李內容如有應向海關申報事項，應填寫中華民國海關申報單經由紅線檯通關，檢查關員查驗後依規定予以免稅或課稅，放行、存關退運或扣押處置。

＊財政部關務署官網查詢：點此

關鍵字： 旅遊新知 出國 機場

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