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豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆　好採光看書聊天都舒服

點評：真的好美啊!
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▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲台中豐原新開幕的日青咖啡。（圖／藍色起士的美食主義提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

不論是要念書、和朋友聚聚或是單純喝杯咖啡，咖啡廳常常都是大家的好選擇。在台中豐原最近新開了一間咖啡廳，不但有地中海風情的藍白色外觀，還有很醒目的網美彩繪牆可以拍照。

▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲室外的彩繪牆。

1月20日才開始試營運的日青咖啡，座位區共有兩層樓，採用中央式吧台的設計，較能注意到四周客人的需求。

▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲位在中央的吧檯。

走上二樓，有一面可以讓大家拍照的彩繪牆外，還有一面由簍書櫃構成的書牆，為這個空間增添了不少書香氣息。

▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲增添書香氣息的書櫃牆。

走到戶外區則可以吸收到更多陽光的氣息，依然走的是藍白色系的風格，但大面的窗戶不但採光很好，也可以邊看風景邊咖啡，來過個愜意的下午。

▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲藍白色調的二樓與戶外區。

日青咖啡裡面有許多走木質裝潢，木質調的桌椅、木板地，也有許多綠色植栽點綴整個空間，且桌與桌之間連有一定空間，不會過度擁擠也能保有自己的空間。除了咖啡外，也可以來點蛋糕或是牛肉薄餅。

▲台中日青咖啡新開幕。（圖／藍色起士的美食主義提供）

▲牛肉起司薄餅。

日青咖啡
地址: 台中市豐原區永康路101號
營業時間: 星期三~星期五11:00~21:00，星期六、日10:00~21:00
公休日: 星期一、二

關鍵字： 日青咖啡 豐原 咖啡廳 咖啡專題 台中 台中美食

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