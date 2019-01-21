倒數3天！全台唯一可以看火車喝咖啡的星巴克新豐門市開幕

▲星巴克新豐門市24日開幕。（圖／業者提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

全台第一間可以邊喝咖啡、邊看火車的星巴克來了！2019年星巴克首間新店，位置就選在新豐火車站旁的舊火車站，是全台首間由舊火車站改建而成的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，屆時不僅讓附近上班族多了個喝咖啡的新選擇，更將成為熱門打卡點！

▲邊喝咖啡還能看火車。

新豐舊火車站自清季 建立，迄今已有百年歷史，在新車站建成後仍繼續保留，古老的建築也留下當時的舊時代風情。2019年1月，星巴克正式宣布將舊火車站改建為星巴克新豐門市，並延續當時的車站大廳設計，將星巴克「舊建築 星體驗」特色門市又帶入另一里程碑。

▲星巴克新豐門市外觀模擬圖。

星巴克新豐門市將於1月24日正式開幕，屆時民眾可以坐在咖啡廳，邊喝咖啡邊看列車行駛經過，為新竹增添新亮點。為慶祝開幕，於1月24日到2月28日凡持新竹新豐車站起訖站車票，即可至星巴克新竹新豐門市享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。或是凡於星巴克新竹新豐門市憑單筆滿1280元發票，即可獲得專屬新竹新豐背心袋一個。

▲憑發票可兌換購物袋。

星巴克新豐門市

地址：新竹縣新豐鄉山崎村新興路202號1F

電話：03-5571781

營業時間：週一-週日 AM 07:00~ 22:00

開幕時間：2019／1／24 13:00